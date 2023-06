El principal escollo que aparece en el horizonte de la investidura de Marga Prohens ya se ha planteado incluso antes de que los dos equipos negociadores se sienten a una mesa, esté en ella o no Marga Prohens. Es el catalán. Vox mantiene una postura inflexible en un asunto que el PP no ha llegado a abordar ni siquiera en plena ola de José Ramón Bauzá: la derogación de la Ley de Normalización Lingüística. La aprobó el PP a instancias de UM en la primera legislatura y sigue vigente desde entonces.

No es el único problema que aparecerá a partir de la semana que viene. A la espera de que los dos equipos vuelvan a reunirse para cerrar la elección de Prohens, estos son los puntos que unen y que separan a PP y Vox para cerrar un acuerdo que convierta a Marga Prohens en la presidenta de la Comunitat en lugar de Francina Armengol.

Qué les separa

1. Derogación de la Ley de Normalización Lingüística: una de las claves para Vox

Es la exigencia esencial de Vox para llegar a un acuerdo. En su programa de 12 puntos esenciales, la eliminación de la ley figura en segundo lugar, después de la promesa de empleo estable y seguro. Ni siquiera el PP de José Ramón Bauzá llegó a derogar esta norma que el PP aprobó en la primera legislatura. Es una discrepancia esencial.

2. Derogación de la Ley de Educación balear: posible acuerdo con matices

En el mismo programa de mínimos, Vox habla de la derogación de la Ley de Educación balear. «Garantizaremos que el español sea vehicular en todas las etapas de la educación», señala. El PP no propone derogarla, sino introducir cambios que garanticen la libertad para elegir lengua en la primera enseñanza. Será una discrepancia moderada.

3. Derogación de la Ley de Fosas y de Memoria: una traba en la negociación

Es una de los planteamientos de Vox que parecen inamovibles. Quieren derogar la Ley de Fosas y las leyes de Memoria. Ambas se aprobaron en la primera legislatura del pacto con el apoyo del PP cuando la aspirante a presidenta era portavoz del grupo. El programa con el que se presentó el PP a las elecciones no menciona este asunto. Habrá mucho debate.

4. Igualdad: derogación de la Ley LGTBI y otras, otra de las grandes discrepancias

Vox no quiere saber nada de la política de género y, específicamente, ha pedido la derogación de la ley LGTBI y la supresión de lo que llama «chiringuitos», en los que se incluye el Institut de la Dona. El PP está en contra. También es una diferencia esencial.

5. Ecotasa: Vox quiere quitarla y el PP, cambiarla; posibilidad de acuerdo

Es la primera vez que el PP incorpora en su programa electoral la ecotasa, si bien quiere cambios para que el dinero se destine de verdad a política turística y no a otras cuestiones. Vox quiere suprimirla, algo que ya no defienden ni siquiera desde el sector hotelero de las Islas. Puede haber acuerdo sobre este asunto.

6. Cierre de IB3: el PP quiere mantener la televisión y Vox quiere cerrarla

Vox ha repetido en numerosas ocasiones que su objetivo es cerrar la televisión autonómica. En este asunto tampoco hay acuerdo inicial porque el Partido Popular quiere mantenerla, pero puede que se llegue a un pacto basado en un cambio en la programación.

7. Devolución de competencias a Madrid: un acuerdo por elevación

Es uno de los planteamientos de Vox en todas las comunidades en las que se presenta. El programa marco de la formación apuesta por la supresión de las autonomías y el primer paso es comenzar a devolver competencias al Estado para que gestione de una manera centralizada sanidad y educación. El PP defiende el estado autonómico y que lleguen más competencias a Balears. Esta discrepancia se puede obviar fácilmente dejando que sean las respectivas direcciones nacionales de los partidos quienes se peleen por ello.

8. Eliminación del gasto institucional en empresas de la Comunitat

Vox quiere eliminar lo que llama el gasto superfluo de la Administración, con la reducción de las conselleries y cargos del Govern, además de la supresión de otros entes. El PP trabaja, de momento, en la reducción del número de altos cargos.

9. Cambio climático y transición energética: menos placas solares

Vox cuestiona el cambio climático y está en contra de que el campo se llene de placas solares con las políticas de transición energética, pero el PP tiene en cartera la creación de un departamento de medio ambiente con competencias propias y apoya la transición energética, Discrepancia moderada.

10. Políticas de familia: más tradicional en el caso de Vox que del PP

Una discrepancia, que puede ser mínima, tiene que ver con las políticas de apoyo a las familias en su sentido más tradicional y menos abierto desde el planteamiento de Vox. Desde el PP se defiende a las familias, en su diversidad.

Entre las propuestas que unen a PP y Vox, la mayoría son de calado económico. Hay coincidencia en la bajada de impuestos, en la supresión del impuesto de sucesiones, en materia de vivienda y en la decisión de no aplicar la Ley de Vivienda en las Islas. Estas son algunos de los puntos en los que no tendrán problema para ponerse de acuerdo los dos partidos de derecha.

PP y Vox están de acuerdo: ni moratoria ni reducción de plazas turísticas.

Qué les une

1. Supresión del tributo de sucesiones en cuanto lleguen al poder

En este asunto hay coincidencia casi total porque los dos partidos abogan por la supresión inmediata de este impuesto, pero Vox va más allá y quiere que la derogación afecte a más familiares, no solo entre padres e hijos. No será uno de los asuntos que cree división entre los dos partidos.

2. Bajada de impuestos, incluido el de transmisiones patrimoniales

En consonancia con la derogación del impuesto de sucesiones, los dos partidos defienden una baja de impuestos para las clases medias y, de manera específica, del impuesto de transmisiones patrimoniales.

3. No aplicación de la Ley de Vivienda: no habrá limitación a los alquileres

Marga Prohens ya ha dicho públicamente que no aplicará la Ley de Vivienda en Balears. La ley deja a las comunidades autónomas que limiten el precio de los alquileres en las zonas tensionadas: PP y Vox no están de acuerdo. El PP ha anunciado cambios en la Ley de Vivienda de Balears con los que Vox podría estar de acuerdo.

4. La LOMLOE quedara en suspenso: no se aplicará en la Comunitat

Otro punto en el que habrá coincidencia entre ambos partidos es la aplicación de la LOMLOE, la Ley de Educación que ha generado críticas en el sector educativo. PP y Vox apuestan por no aplicarla en las islas y volver al sistema de calificación numérico que existía hasta ahora. Será una de las cuestiones educativas en las que no estarán enfrentadas ambas formaciones.

5. Adiós a las moratorias turísticas y la política de decrecimiento de plazas

La candidata a la Presidència del Govern, Marga Prohens, ya ha anunciado que derogará la moratoria turística y aprobará cambios en la ley de Iago Negueruela para que no haya decrecimiento de plazas. Vox está de acuerdo con esta política y también con que afloren las plazas de alquiler vacacional que quedaron en un limbo con la aprobación de la ley de Biel Barceló en la primera legislatura del pacto.

6. Ayudas a los propietarios de viviendas y plan contra la okupación de pisos

Donde los partidos no tendrán ningún problema para ponerse de acuerdo es en la necesidad de dar ayudas a los propietarios para que saquen sus viviendas al alquiler con un plan de alquiler seguro. PP y Vox coinciden totalmente en otro asunto en materia de vivienda: un plan anti okupación de pisos.

7. Reclamación a Madrid: insularidad para los empleados estatales

Con respecto a las relaciones con el Gobierno central, PP y Vox también presentan planteamientos coincidentes en la necesidad de exigir que los funcionarios del Estado en las Islas, entre ellos los representantes de las Fuerzas de Seguridad, cobren un complemento de insularidad acorde con la vida en las Islas.

8. Infraestructuras viarias: mejora y ampliación de las que ya existen

Aunque es una competencia de los consells, la apuesta de PP y Vox pasa por la mejora de las infraestructuras viarias, especialmente por la conclusión del segundo cinturón, mientras que sus programas son más difusos a la hora de explicar si ampliarán o no las líneas de tren que proponía el Pacte, como por ejemplo el tren de Llevant.

9. Sanidad: eliminación del requisito del catalán y plan de listas de espera

Otra coincidencia total en el programa que presentan PP y Vox es la eliminación de la exigencia del catalán para acceder a la sanidad. Dejará de ser un requisito y pasará a ser un mérito, como durante el Govern de José Ramón Bauzá. También están de acuerdo en la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias.

10. Compensación de la insularidad para las empresas de las Islas

PP y Vox quieren elevar el tono ante el Gobierno central para exigir una compensación de la insularidad permanente y que el REB, ni la parte económica, ni la parte fiscal, tenga fecha de caducidad, algo que habían criticado ambos.