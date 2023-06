Las reacciones al nombramiento de Gabriel Le Senne (Vox) como presidente del Parlament balear no tardaron en sucederse, focalizándose las más contundentes en las fuerzas de izquierdas de las islas. Indignación, pesar y oposición frontal reflejaron las opiniones de algunos de los rostros visibles de la que será oposición en la legislatura que arranca con tensión.

«Es muy triste para la democracia que la ultraderecha de Vox presida el Parlament. Pero así es el acuerdo de los socios PP-Vox», aseguraba el ex alcalde de Palma por el PSIB-PSOE, José Hila. «Ahora basta repasar algunas de las declaraciones que ha hecho en el pasado el nuevo presidente para ver lo que piensa de las mujeres, personas LGTBI y de todas las personas que no son como él y Vox dicen que tienen que ser», proseguía. «Pero nosotros desde el PSIB-PSOE plantaremos cara y defenderemos la igualdad como base de la democracia», remarcó Hila.

Contundente también se mostró Catalina Cladera, líder de la oposición en el Consell de Mallorca, que ha presidido los cuatro últimos años. «Pedimos al PP qué peaje pagaría para llegar al Govern. Este es uno. Regalar la presidencia del Parlament, la institución que nos representa, a quien defiende el machismo, la xenofibia y la transfobia. Una amenaza a los valores democráticos», sentenció la socialista en redes sociales.

Por su parte, Rosario Sánchez, ahora en Cort pero que fuera consellera del anterior Ejecutivo de Armengol fue breve y clara al definir la elección de Le Senne como presidente de la institución: «Es una muy mala noticia», apostilló en las redes sociales.

Mientras, la regidora de Unidas Podemos en Palma y ex diputada en el Congreso, Lucía Muñoz, también salió al paso del polémico nombramiento. «El PP entrega a la extrema derecha la presidencia del Parlament balear porque la democracia les importa muy poco», refería en Twitter. «Es muy grave que una institución democrática esté presidida por quien trabaja para erosionarla. Es el símbolo del retroceso democrático», destacó.

También se posicionó la líder nacional de Ciudadanos y ex diputada en el Parlament balear, Patricia Guasp, que también lamentó la elección de Le Senne y la falta de criterio del Partido Popular en este frente. «Es desolador que el PP no siga el mismo posicionamiento en todas las comunidades autónomas. Me duele Baleares y me duele España», afirmaba Guasp.