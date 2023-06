Vox sólo baraja, de momento, la abstención para que Marga Prohens, del PP, asuma la presidencia del Govern y, según ambos partidos, el escenario pasa por su elección en segunda vuelta, donde es suficiente la mayoría simple. Eso ocurrirá, previsiblemente, el jueves 6 de julio. El PP no considera que Vox ocupe consellerias del Ejecutivo y eso hace que los de Abascal no se planteen el voto afirmativo. Diferente sería, que en ese acuerdo sí se estableciera la presencia en cargos de segundo nivel o en organismos públicos. La decisión final, según Vox, se tomará en Madrid pero las declaraciones de su presidente, Santiago Abascal, ya permiten aventurar que participar en el Govern (al menos en las consellerias) no será una exigencia para facilitar que Prohens sea presidenta y no haya que llegar a repetir las elecciones. ¿Imposible el sí? Este viernes, parecía lejano.

Desde los dos partidos se ha ido dejando caer que el acuerdo es cuestión de días y que sus términos están prácticamente decididos. Tal como informaba ayer este periódico, de lo que ahora se trata es de dar con una «fórmula» que sirva para amortiguar la desconfianza que existe ante el partido que preside Feijóo. La idea es pactar algún mecanismo para que nada se lleve al Govern sin el conocimiento previo de Vox. Los de Vox quieren que, como sucedió con el preacuerdo que sirvió para elegir a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, se incluyan referencias expresas a propuestas que definen su estrategia y que quede claro cuáles parten de su ideario. El PP entiende que ya ha cedido suficiente. Según un cargo de ese partido, «lo que se está negociando es la abstención». Ningún cargo de Vox en Balears ha dicho abiertamente que su partido haya renunciado a participar en el Ejecutivo. No hay declaraciones públicas, ni del PP ni de Vox, que esperan a que haya algo que comunicar cuando se haya concretado, que fue lo que sucedió al anunciarse el acuerdo para la elección de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament. Le Senne iniciará el próximo lunes lo contactos con los portavoces de los partidos de cara al debate de investidura; contactos que continuarán el martes. Posiblemente este día, el presidente de la Cámara anuncie que la candidata propuesta es Marga Prohens y que el pleno de investidura se convocará, en principio, para el día 3 de julio. La convocatoria corresponde a la Mesa de la Cámara. La política de mujer e igualdad Si todo se desarrolla como parece, el anuncio de acuerdo para no oponerse a la investidura de Prohens podría anunciarse el martes. Eso no quiere decir que Vox no plantee un discurso crítico con algunas actuaciones del PP y su falta de compromiso para avanzar en algunas propuestas. De las últimas declaraciones de Abascal y de Feijóo parece deducirse que tanto los de la derechas como los de la extrema derecha están dispuestos a considerar acuerdos diferentes en las distintas comunidades autónomas. «Más que de sillones queremos hablar de ideas» dijo Abascal el miércoles en una declaraciones a Canal Sur. El PP ha aceptado el lenguaje de Vox en cuestiones como la educación, lengua y la política de género e igualdad, algo que no se comparte totalmente en el Partido Popular e incomoda en algunos sectores, aunque no mayoritarios. De hecho, Prohens se enfrento muchas veces a Irene Montero, la ministra de Igualdad, cuando la futura presidenta era diputada por Balears.

El PP apoyó desde el primer momento la creación del Institut Balear de la Dona, que se ha mantenido con izquierda y derecha y que Vox quiere suprimir y tilda de ‘chiringuito’. Hay otros asuntos que parecen prácticamente cerrados y que el PP considerar muy importantes, como la reducción de impuestos y el recorte de la Administración. Habrá menos consellerias y los dos partidos coinciden en suprimir la Oficina Anticorrupción. Marga Prohens estuvo en Ibiza, donde asistió a la constitución del Consell. También la presidenta interina del Govern en funciones, Mae de la Concha, acudió en representación del Ejecutivo. El PP obtuvo allí la mayoría absoluta. Ha sido el primero de los tres consells insulares en constituirse. El PP tiene 8 asientos; el PSIB, 3, y tanto Unidas Podemos como Vox, uno. Vox se abstuvo en la votación de ayer. En su discurso, Vicent Marí indicó que arrancaba sus segundo mandato (en la anterior legislatura, el Consells fue la excepción de las mayorías de izquierdas del resto de las Islas) con el «equilibrio, el respeto y el consenso» como ejes de un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, social y económica.