No está disgustada por dejar el cargo, valora lo positivo de la experiencia en la administración, pero «me duelen las formas», explica al día siguiente de haber presentado su dimisión como consellera de Movilidad y como miembro de la corporación. Francesca Gomis admite que le forzaron a renunciar y que los problemas de salud son una excusa para salir al paso de la decisión pero no el verdadero motivo.

Es cierto que pasó la covid, pero hace más de un mes, la auténtica razón de su marcha se halla en la pérdida de confianza en el seno de su grupo. Esa situación habría sido trasladada a la presidenta Susana Mora y esta le transmitió directamente el dilema, «o te vas o tengo que cesarte, mejor si buscas motivo para explicarlo». A las 24 horas, el viernes, tuvo la respuesta.

Sospecha que fue el vicepresidente Miquel Àngel Maria quien trasladó el mensaje a Susana Mora, quien ha preferido no hacer declaraciones. El distanciamiento no ha sido cosa de un día, Gomis lo reconoce, «parece que el partido no estaba contento conmigo, no tenía ya su confianza», confiesa. Las cosas cambiaron para ella desde que hace justo un año dejara la institución Maite Salord.