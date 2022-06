El Ayuntamiento de Alaior ha solicitado al departamento de Movilidad del Consell que amplíe al fin de semana el servicio de autobús entre Alaior y Cala en Porter, que solo funciona entre semana. La concejal de Urbanizaciones del municipio, Mari López, aseguró esate miércoles que esta no es una reivindicación nueva, pero que no ha sido atendida. «Es cuando más personas pueden ir a la playa y disfrutar de la urbanización. No tiene demasiado sentido que funcione entre semana y los sábados y domingos, no».

Es por ello que reiteran la petición al departamento de Movilidad, ahora con el cargo de consellera vacante tras la marcha de Francesca Gomis y hasta que no se incorpore la nueva consellera, Montse Morlà. «Nos sorprende, por ejemplo, que desde Maó sí se pueda llegar a Cala en Porter los sábados y desde Alaior, no, teniendo en cuenta que Cala en Porter es una urbanización que pertenece a Alaior», denunció López. El Consell sí ha atendido su petición de dos paradas más, una de ellas en la playa (se pusieron en funcionamiento el martes) y de ampliar de horarios por la mañana y por la tarde.