El presidente de Nuevas Generaciones Menorca (NNGG), Xim Todo, ha exigido este jueves a la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, que restituya las frecuencias que se vieron disminuidas en el Jaleo Bus para garantizar el traslado de los jóvenes a las próximas fiestas patronales de Sant Martí de Es Mercadal, que se celebran del 15 al 17 de julio

«El servicio se viene prestando desde el 2004 con buenos resultados y lo utilizaban miles de jóvenes. Nos sorprende el numerito del Consell con la dimisión de la responsable de Movilidad, pero creemos que la presidenta debe pensar en facilitar el Jaleo Bus y es necesario que actúe», ha solicitado a Efe.

Todo también ha denunciado el «fracaso» de la venta anticipada de billetes en las últimas fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

«Los autobuses volvían vacíos de Sant Joan, porque la venta anticipada había cerrado la taquilla y la gente no podía volver en autobús. Es cierto que de este modo se evitan situaciones incómodas por parte de los conductores, aunque no puede suceder ver un autobús vacío y no poder comprar a nadie el billete», ha lamentado.

El presidente de NNGG ha recordado que la reducción de las frecuencias del Jaleo Bus ha sido criticada incluso por las Juventudes Socialistas.

«No hay noticias sobre resolver el servicio para Sant Martí y creemos que Mora no se puede permitir a menos de un año de elecciones este disparate. Esperemos que no suceda, pero podría producirse un accidente con jóvenes, y estamos a tiempo de evitarlo», ha indicado.