El Ayuntamiento de Alaior ha contratado por su cuenta un servicio de autobús para unir la urbanización de Cala en Porter con el núcleo urbano de Alaior, para el próximo viernes y sábado, coincidiendo con las fiestas de Sant Llorenç.

El consistorio ha decidido contratar el servicio después de recibir la negativa por parte del Consell alegando que no había suficientes conductores para ampliarlo. En concreto, el ayuntamiento había pedido ampliar las frecuencias de autobús para todos los pueblos para el viernes 12, con motivo del concierto de Avalanx; así como servicio de jaleo bus con Cala en Porter para el sábado 13.

Así pues, para el viernes 12 habrá dos viajes gratuitos de vuelta de Alaior a Cala en Porter a las 1 y 3 de la madrugada. En cuanto al sábado, se han establecido trayectos de Cala en Porter a Alaior a las 18 y 20 horas; y viajes de vuelta a la 1, 3 y 5 de la madrugada.

El concejal de Fiestas, Rafel Quintana, ha manifestado que «el objetivo es que todos puedan disfrutar de las fiestas con seguridad, sin que se vean limitados por horario y transporte». Ha añadido que «lamentamos la postura del Consell de no hacer ningún esfuerzo para esta demanda, excusándose en que no hay suficientes conductores y que Cala en Porter no es un núcleo de población principal, cuando otros núcleos de Menorca, con menos residentes, sí cuentan con este servicio desde hace años».