Mercedes Garrido, consellera de Presidencia del Govern, consells insulares y Federación de Entidades Locales de Balears (Felib) se reunieron este lunes para consensuar medidas de prevención contra los pinchazos de sumisión química a mujeres en lugares de ocio. En Balears se han detectado ya ocho casos, ninguno de ellos en Menorca.

En el encuentro, al que asistió por vía telemática la directora insular de Gent Gran, Dependencia y Diversidad Funcional de Menorca, Carol Cerdà, se acordó la elaboración de una cartelería específica informativa que será distribuida en los locales, con un lenguaje claro, sobre los pasos a seguir si una mujer se encuentra en esa situación. En Menorca también se distribuirá información en el Punt Lila que se ubica en todas las fiestas patronales.

La actuación inmediata debe ser no dejar sola a la víctima y que acuda directamente a un hospital y no a un centro de salud, dado que hay drogas que no se pueden localizar después de seis horas. Además debe descartarse cualquier infección por el pinchazo.

Los protocolos a seguir ya están disponibles, de acuerdo con el IB-Dona y las fuerzas del orden puesto que el pinchazo no deja de ser otro tipo de agresión sexual. La Felib pedirá a los alcaldes de Balears que hagan prevención en sus fiestas.