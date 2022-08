Una vez despejadas todas las dudas sobre el real decreto ley para la movilidad sostenible y analizadas las particularidades del servicio en Menorca, el Consell ya tiene claro cómo se van aplicar en la Isla los descuentos, tanto los promovidos por el Gobierno, como los de su propio plan de choque. En diez días –el 1 de septiembre– arranca el periodo con los precios de autobús más económicos de la historia y resulta pertinente responder a las preguntas que pueden surgir entre los usuarios.

¿Se va a emitir un abono especial para estos descuentos?

No. Si bien en otros servicios como el de tren de la Península (Renfe) se ha optado por expedir una nueva tarjeta de abono para aplicar las bonificaciones, el Consell ha optado por aplicar el descuento en la recarga de los abonos existentes.

¿Quién se puede beneficiar de las bonificaciones?

Se pueden beneficiar todos los ciudadanos, siempre y cuando dispongan de alguno de los siguientes abonos de transporte que expide el departamento de Movilidad del Consell insular, la T-Jove, para menores de 18 años y estudiantes de menos de 22, y la T-General. Tienen que estar activas, esto es, recargados en cualquiera de las modalidades multiviaje (T-10, T-40 y T-21 en el caso de los jóvenes). Tiene que quedar claro que los que adquieren un billete sencillo no se benefician de ningún descuento. Así lo estipula la normativa. En la actualidad, a la espera del aumento de demanda, hay expedidas 30.969 tarjetas de abono, aunque muchas de ellas están inactivas.

¿Qué pasa con los parados y jubilados que tienen la T-Mes?

La tarjeta T-Mes no es técnicamente un abono de transporte. No se recarga. La pueden obtener los jubilados, los desempleados y las personas en riesgo de exclusión social. Estos colectivos ya cuentan con un descuento del 50 por ciento en el billete sencillo. En este caso, para poder acceder hasta final de año al descuento del 70 por ciento tendrían que pedir la T-General, pero el Consell está trabajando para que no sea así. Garantiza que tendrán el descuento del 70 por ciento sin tener que realizar ningún trámite e incluso quiere que puedan beneficiarse de un 100 por cien de bonificación hasta el 31 de diciembre.

¿Si soy estudiante podré usar el autobús gratuitamente?

El descuento general a partir del 1 de septiembre será del 70 por ciento en Menorca. Sin embargo, el plan de choque del Consell incluye durante un año (a partir del 12 de septiembre) la gratuidad para los menores de 18 años, siempre y cuando –no está de más recordarlo– tengan recargada la tarjeta T-Jove.

¿Y si ya he recargado antes de que se empiece a aplicar?

En este caso esa recarga se perdería el descuento. Es por ello que desde el Consell recomiendan tenerlo en cuenta y no recargar el abono hasta que se haya empezado a aplicar la bonificación.

¿Qué vigencia tienen las bonificaciones aprobadas?

No es tan fácil como dar un plazo. A partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre se aplicará el descuento del 70 por ciento para los que tienen la T-General y la T-Mes (el Consell estudia que para estos últimos sea del cien por cien). A partir de esa fecha toma el relevo el plan de choque del Consell, y el descuento pasará a ser del 50 por ciento, ya sin la aportación del Gobierno y con vigencia de un año, hasta el 31 de agosto de 2023. En el caso de los estudiantes, la gratuidad del transporte se empezará a aplicar a partir del 12 de septiembre y estará en vigor durante un año, hasta la misma fecha de 2023.