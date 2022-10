¿Por qué Menorca tiene unas tarifas tan desproporcionadas para la incineración de animales? ¿Quién impuso esas tarifas y por qué hay que mantenerlas? ¿Por qué la concesionaria del Área de Gestión de Residuos de Milà (UTE Es Milà) no denunció antes la llegada irregular de restos de animales de llamativas dimensiones? ¿Por qué se mostró sorprendida el día que este diario publicó las primeras informaciones sobre la aparición de cabezas de vaca en el vertedero, si es la encargada de aplanar los residuos y cubrirlos con 20 centímetros de tierra cada día? ¿No habían detectado las máquinas de la empresa ninguno de esos restos animales que los transportistas que venían a traer otros residuos veían claramente rodeadas de gaviotas? ¿Por qué ese mismo día se anuncia una investigación interna por parte de la concesionaria y ya se filtran las principales conclusiones que aparecerán en el informe posterior?

¿Por qué el Consell emite un comunicado en el que claramente dirige las sospechas hacia tres empresas de un sector que no trabaja con restos de animales? ¿Por qué el Consell ha tenido tanta prisa en publicar las conclusiones «preliminares» de los informes, el primero de su agente de medio ambiente y el segundo de la concesionaria de un servicio que la institución debe fiscalizar? ¿Por qué el Consell concluye que todo está en Milà acorde con las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que emite la Comisión de Medio Ambiente del Govern después de solo una inspección visual de tres horas, un levantamiento de acta y una página y media escrita a mano? ¿Es el mismo procedimiento que siguió la Comisión de Medio Ambiente para corroborar el cumplimiento de la AAI en el mes de mayo de 2021?

¿Por qué la Guardia Civil informa a un medio público de que la principal hipótesis del caso es que un trabajador descontento está detrás de la aparición de los restos y luego pide datos de salida de restos de animales a los mataderos y monta controles para comprobar la carga de los camiones que entran en Milà? ¿Por qué se habla mucho desde el Consell de transparencia y de trasladar toda la información que se tiene y luego no permite a la prensa acceder a los informes? ¿Por qué a la oposición solo se los dejan ver con estricta supervisión y sin poder hacer ni fotografías? ¿Por qué hay tanto plástico y otros residuos aprovechables rodeando los desechos de animales en el vertedero? ¿Se está cumpliendo el compromiso de recuperar el 70 por ciento de los residuos que llegan a Milà? ¿Por qué no hay ya construida o adjudicada la construcción de una planta de biodiésel? ¿Quién tendría que pagar esa inversión?

¿Por qué la UTE Es Milà dice en su informe que hace poco avisó inmediatamente a una planta privada de triatges de un vertido que no se ajustaba al código de residuos declarado y no informó en ningún momento a esas empresas privadas de las que sospecha de la presencia de cabezas de vaca y sacos de 400 kilos de vísceras y pezuñas? ¿Por qué las conclusiones preliminares de las investigaciones internas no hacen referencia a que en todo caso la responsabilidad de controlar el acceso de material en Milà es de la concesionaria? ¿Por qué la UTE Es Milà continúa la batalla judicial por el desvío a la Península de restos cárnicos del matadero de Ciutadella si hay una sentencia del TSJB que da la razón al Ayuntamiento?...