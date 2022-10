Los residentes en los Vergers de Sant Joan, en Maó, son los primeros afectados por las tormentas que descargan grandes cantidades de lluvia, puesto que se trata de una planicie que acumula el agua. No obstante, el problema se agrava con la lluvia procedente de la zona industrial de Maó y cuando el torrente se desborda por la falta de limpieza.

Rolan, boliviano que desde hace 19 años vive en la Isla, está casado con una menorquina y tienen dos hijos pequeños. El año pasado compró una pequeña casa en Es Vergers para pasar el verano con su familia. De hecho, este ha sido el primer verano que la han podido disfrutar, aunque la riada del pasado viernes ha inundado la vivienda y los terrenos adyacentes. «Si le digo la verdad, no sabía que en esta zona había inundaciones, yo vivo en Maó y esa parte nunca la he recorrido, en una ocasión me dijeron que la casa estaba en venta y la compramos. Aquí guardaba las herramientas eléctricas de mi trabajo, yo soy jardinero, y todo se ha mojado, espero que no se hayan estropeado», afirma.

Óscar, mahonés, reside con su esposa Ruth e hijos en una casa desde el pasado mes de abril y principalmente se queja de la falta de limpieza del torrente, lo que ha provocado que se desborde cuando llueve de forma copiosa como sucedió anteayer. Además, señala que la gran cantidad de agua que inunda los vergeles procede de la IV fase de Poima, contra lo que no pueden hacer nada, solo arreglar los desperfectos que ocasiona la riada cuando sucede. «Ayer [por el viernes] fue un día un poco difícil. Se trata de una situación denunciable y muy triste.

El agua procedía del torrente que se desbordó y anegó la tanca que estaba sembrada de tomates y melones, todo esto se convirtió en un auténtico lago», asegura. Además, su esposa señala que el camino se convirtió en un auténtico río, con serios problemas para salir y entrar a la finca, «no solo bajaba el agua, sino también piedras de gran tamaño, en las tres últimas tormentas hemos ido a quitar las piedras del camino porque no se puede circular con el coche. En el torrente todavía está la porquería de la última tormenta, si no se limpia, se desborda», señala.

Los vecinos se quejan de que el torrente no se limpia. | Josep Bagur Gomila

Joan, de 80 años, afirma que el problema no radica tanto en la cantidad de lluvia, sino en la cantidad que se acumula procedente del polígono industrial, «con el agua que llovió, el camino no hubiera quedado anegado, hay que estar aquí para ver la fuerza de la riada. Desde que era niño he vivido en Es Vergers y cuando llueve mucho se inunda, pero sobre todo es por el agua que nos llega del polígono», subraya.