El Govern balear destinará casi 30 millones de euros de la recaudación de la ecotasa a facilitar el acceso a la vivienda en las Islas, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). De esta cantidad, 13,2 millones se destinarán a financiar 53 nuevas viviendas de protección oficial. Menorca será la isla más beneficiada en este capítulo al recibir 7,3 millones.

Como novedad, la aportación de la ecotasa para política de vivienda incluye 15 millones de euros para sacar adelante el programa Garantía Hipoteca, con el que el Ibavi avalará el 20 % de la entrada de la hipoteca para la adquisición de una vivienda. Estos proyectos son dos de los veintisiete que serán aprobados este viernes por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible por un importe de hasta 138,3 millones d euros.

El programa Garantía Hipoteca fue anunciado hace unas semanas por el Govern para ayudar a todas aquellas personas con capacidad económica para afrontar el pago del crédito hipotecario, pero que no pueden asumir el pago de la entrada que exigen los bancos. Concretamente, a estas ayudas podrán acceder aquellas personas con una renta de hasta 68.541 euros al año: y 73.437 euros, en el caso de parejas. No obstante, los beneficiarios también tendrán que acreditar, entre otras cuestiones, un mínimo de cinco años de residencia en el archipiélago o no tener ninguna otra vivienda ya en propiedad; y que el precio máximo de la vivienda no superará los 270.000 euros.

El objetivo de esta ayuda al situar el techo de renta en una cantidad tan elevada es cubrir a todas aquellas rentas que no disponen de capacidad para abonar una entrada en el mercado libre y que tampoco pueden acceder a los requisitos de renta máxima fijados para la vivienda protegida.

1,8 millones para avales hipotecarios en Menorca

De los 15 millones de euros del impuesto turístico destinados a este programa de aval hipotecario, hasta 10,7 serán para la compra de vivienda en Mallorca; 2,1, en Ibiza; 1,8, para Menorca, y otros 240.000 euros en Formentera. En cuanto a los 13.1 millones previstos para la promoción de vivienda de protección pública, hasta 5.798.968 euros serán para Mallorca y otra partida de 7,3 millones de euros para Menorca.