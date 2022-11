A ritme de rock amb una banda de músics damunt l’escenari i com si d’un late night show es tractés, Binary Menorca va convertir el seu Binary Day en una lliçó de tecnologia aplicada a petites i mitjanes empreses amb unes grans dosis d’humanisme i de manegement. Una cita empresarial innovadora com ho havien estat les dues anteriors celebrades al 2015 i 2017 però orquestrada aquesta vegada damunt la base d’un espectacle que va sorprendre, entretenir i emocionar a la vegada.

I és que el repte estava servit en escollir l’imponent Teatre Principal de Maó pel retorn de l’esdeveniment després de cinc anys, que va aconseguir omplir la platea i el primer pis del coliseu maonès amb gairebé quatre-centes persones.

Després d’una arrencada impactant on van combinar una presentació futurista feta amb vídeo mapatge i el so imponent d’una banda de músics batejats com la Binary Band, el gerent de Binary Menorca, Tiago Barro va aparèixer damunt l’escenari per parlar sobre tecnologia aplicada a les pimes però amb un plantejament humanista i pragmàtic del que ha de ser la digitalització de les empreses, del que suposa la interacció amb els dispositius cada vegada més integrats en el nostre dia a dia a partir de l’internet de les coses, de conceptes com la tecnologia tranquil·la que preconitza l’antropòloga Amber Case o del potencial de la intel·ligència artificial amb exemples del seu ús al terreny de la creativitat, del disseny o de l’escriptura.

Toni Febrer parlà sobre el metavers

Barro va referir-se a la idea d’una tecnologia al servei de les necessitats de les empreses i no a l’inrevés però amb la inquietud de la millora continua per tal de rompre les normes establertes per poder extreure’n tot el potencial possible. Pragmatisme i alhora un sentit humà de l’ús tecnològic amb el qual va cloure la seva intervenció, sentenciant que després que els humans haguéssim destinat molt temps a aprendre a emprar la tecnologia, havia arribat l’hora que les màquines aprenguessin a entendre els humans.

Manegement humanista

El segon gran protagonista del Binary Day va ser el conegut consultor Xavier Marcet que va intervenir al final després de Mariona Luis, Directora General d’Innovació i Toni Febrer, consultor web. Si Luis i Febrer havien aportat a la jornada el seu coneixement sobre el metavers o sobre quin havia de ser el comportament de les empreses i les organitzacions davant els reptes actuals de transició energètica o la industria 4.0, Marcet va mirar de posar tot aquell futur del qual havien parlat els ponents anteriors en l’agenda del present. I ho va fer de manera magistral a partir de múltiples ingredients que formen part del manual de la bona empresa però cuinat amb grans dosis de sentit comú.

El consultor Xavier Marcet, un dels convidats de l'edició d'enguany

«La innovació no és la tecnologia. La innovació és com tu resols una necessitat i segur que necessitaràs la tecnologia. Si vols innovar, observa, si vols millorar, pregunta» va espetar Xavier Marcet a l’auditori. «Està molt bé la realitat augmentada però el que necessitem veritablement és una humanitat augmentada on intentem fusionar el millor de la tecnologia i l’humanisme. No confieu en cap humanista que no li agradi la tecnologia, però no confieu en cap tecnòleg que no s’interessi per l’humanisme. Ha de ser la suma d’intel·ligències, no la substitució» va afegir.

«Les coses no les resoldrem amb més formació. Les coses depenen de nosaltres perquè la formació no serveix si no decideixes aprendre i quan tornes a la feina apliques el que has après» va explicar. També va parlar de la necessitat de les empreses de créixer però fent créixer a la resta i de construir un llegat per tal que no només siguin negocis, sinó que siguin empreses.