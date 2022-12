Exactament 5.396 famílies de les Illes Balears, clients d’Endesa, de les quals 2.602 a l’illa de Mallorca, 164 a Menorca, 150 a Eivissa i 4 a Formentera, s’han beneficiat de la renovació automàtica del bo social des que el mes d’abril va entrar en vigor del Reial decret llei 6/2022. Això situa la xifra de beneficiaris d’aquest ajut en gairebé 14.600 famílies a les Illes Balears.

Endesa atribueix bona part d’aquestes dades al fet que tots els beneficiaris d’aquest descompte —llevat de les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del seu carnet— no hagin de tramitar ara una sol·licitud de renovació cada dos anys per verificar que continuen complint els criteris d’assignació definits pel Govern, ja que des de l’energètica es fa directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica per saber si la llar en qüestió pot continuar percebent el descompte en la factura elèctrica.

Aquells que gaudien de l’ajut abans de l’entrada en vigor de la nova normativa tindran una pròrroga automàtica de dos anys després de finalitzar el període de percepció. Dos mesos abans del següent venciment, Endesa els avisarà perquè puguin presentar la sol·licitud i la nova documentació acreditativa d’acord amb els nous requisits. A partir d’aquell moment les renovacions també passaran a ser automàtiques cada dos anys, sempre que es compleixin les condicions.

Més enllà de les renovacions, Endesa preveu que el col·lectiu de beneficiaris del bo social continuï creixent en els propers mesos amb la nova categoria que el Govern va impulsar a finals del mes passat i que es regula al Reial decret llei 18/2022: el bo social de justícia energètica, dirigit a llars amb ingressos baixos particularment afectats per la crisi energètica. Aquesta nova categoria suposa l’aplicació d’un descompte del 40 % sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i estarà vigent fins al 31 de desembre del 2023.

Es podran acollir a aquest ajut per al seu habitatge habitual les persones que tinguin una renda igual o inferior a 2 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues i superior a 1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues. A tall d’exemple, el 2022 podran acollir-se al nou bo de justícia energètica un adult amb una renda inferior a 16.213 euros anuals o una família de quatre membres amb una renda inferior a 26.751 euros anuals.

Altres mesures destacades

L’entrada en vigor del nou Reial decret llei 18/2022 amplia els descomptes i els prorroga fins al 31 de desembre del 2023. Així, per als consumidors vulnerables l’ajut passa del 60% al 65%, mentre que per als que es trobin en situació de vulnerabilitat severa s’amplia en un 10% més, passant del 70% al 80%.

A més, també s’incrementa el nombre de kilowatts hora (kWh) sobre els quals s’apliquen aquestes bonificacions, per la qual cosa el volum d’energia anual subjecta al descompte s’incrementa en un 15 % i de forma proporcional a les persones que convisquin al mateix habitatge. Per exemple, en una llar on viuen una o dues persones, els kWh bonificats són ara 1.587 kWh/any (abans eren 1.380 kWh); mentre que en una unitat de convivència formada per quatre persones són 2.698 kWh (enfront dels 2.346 kWh abans del canvi regulador).

Finalment, també s’ha aprovat un augment en l’ajuda mínima per beneficiari del bo social tèrmic de 25 a 40 euros, per ajudar consumidors vulnerables en consums tèrmics com ara calefacció, aigua calenta o cuines de gas. Aquest ajut es concedeix de forma automàtica a tots els beneficiaris de bo social elèctric —amb l’excepció de la nova categoria de bo de justícia energètica—.

Clients d’Endesa a Balears, amb bo social

Endesa, a les Illes Balears, actualment té 14.594 clients adherits al bo social. D’aquests, 7.689 són famílies vulnerables i tenen una rebaixa del 65% en la factura del consum elèctric, mentre que 6.905 són famílies vulnerables severes i es beneficien d’una reducció del 80%.

Quant a la seva tipologia, al voltant del 49,50 % són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 43,87% són famílies nombroses, el 5,26% són pensionistes, l’1,27% correspon a col·lectius especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la COVID-19 que s’han acollit a aquest ajut i el 0,10% són beneficiaris de l’ingrés mínim vital.

Continuïtat en el subministrament

A més, la normativa protegeix també aquelles llars vulnerables que, tot i acollir-se al bo social, no puguin pagar la factura. En aquest sentit, la Llei del sector energètic estipula que no es pot interrompre el subministrament elèctric un habitatge en què hi hagi, com a mínim, un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en què el titular o un dels membres de la unitat familiar sigui una persona amb una discapacitat igual o superior al 33 % o amb un grau de dependència II o III. En aquests casos els clients s’hauran d’adreçar als serveis socials perquè emetin el corresponent document d’acreditació de la situació i, posteriorment, l’hauran de presentar a la seva comercialitzadora de referència.

Així mateix, els clients vulnerables en risc d’exclusió social, és a dir, aquells clients amb la consideració de vulnerables en grau sever que siguin atesos pels serveis socials no hauran de fer-se càrrec d’una factura sempre que els serveis socials acreditin el pagament de, com a mínim, el 50 % de la factura esmentada a la comercialitzadora de referència dins dels cinc mesos posteriors a l’emissió de la factura. La comercialitzadora assumirà el 50 % restant de l’import.

Finalment, una normativa recent ha establert el subministrament mínim vital, una mesura destinada als beneficiaris del bo social que incorrin en impagament, els quals tindran un termini addicional de sis mesos per fer el pagament de la factura. Durant aquests sis mesos no se’ls podrà interrompre el subministrament, però, si tenien contractada una potència superior a 3,5 kilowatts, veuran limitada la potència a 3,5 kilowatts. Aquesta mesura no s’ha de sol·licitar, sinó que el consumidor rebrà de la comercialitzadora la notificació de la data a partir de la qual se li aplicarà el subministrament mínim vital.