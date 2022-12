El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela se ha comprometido este martes en el Parlament a convocar una nueva línea de ayudas para garantizar el acceso a la subvención a las autónomas embarazadas, que no pudieron optar a las ayudas covid en 2020, porque el año anterior habían estado de baja por maternidad y el año siguiente su facturación había sido mayor.

Negueruela ha dado la razón a la diputada del PP, Salomé Cabrera que ha vuelto a elevar esta cuestión en sesión plenaria, criticando por un lado «la discriminación a las mujeres» y por otro que «se hayan incumplido reiteradamente» los acuerdos aprobados para recuperar esta ayudas para las autónomas embarazadas y poniendo como ejemplo dos trabajadoras de Menorca.

El conseller ha justificado la demora asegurando que se estaba pendiente si se modificaba la convocatoria estatal y cuando se ha confirmado que no cambiaba, el Govern ha puesto en marcha esta nueva convocatoria que saldrá «de forma inmediata». Asimismo, ha recordado al PP que cuando se aprobó el paquete de 855 millones en ayudas covid, los populares no apoyaron la medida, con lo que «con ustedes no habría habido ni ayudas para las embarazadas ni para ningún otro autónomo».