El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ferreries, Pedro Pons Huguet, repetirá como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Así lo ha acordado la junta local por unanimidad.

Pedro Pons, que también preside la junta local del partido, entró hace once años en la política municipal. Los tres primeros, como concejal del equipo de gobierno liderado por Manolo Monerris como alcalde, y los últimos ocho en la oposición.

Pons Huguet opina que «el Ayuntamiento de Ferreries necesita un cambio de rumbo urgentemente, y esto es una sensación que creo que ya es generalizada para toda la gente de Ferreries, independientemente de la tendencia política de cada persona». Manifiesta que durante este mandato ha habido «falta de acción» del actual equipo de gobierno de la Entesa y el PSOE. «Ambos partidos son responsables de la hibernación de la vida municipal que llevamos sufriendo estos últimos años. No sirve absolutamente de nada tener una situación financiera saneada y un montante para inversiones muy elevado si eso luego no se traduce en mejoras para el pueblo. La gente paga impuestos para tener un pueblo limpio, unos servicios adecuados y nuevas infraestructuras, y casi nada, por no decir nada, de esto está sucediendo en Ferreries».

Añade que la candidatura que concurrirá en las elecciones de mayo será «un grupo de personas en el que habrá caras nuevas, con capacidades más que demostradas, propuestas muy interesantes y muchas ganas de trabajar para devolver a Ferreries al lugar que se merece».

Con esta última, el PP Menorca tiene prácticamente cerrada la designación de los candidatos para las elecciones municipales de 2023. Queda tan solo escoger el que encabezará la lista de Es Mercadal.