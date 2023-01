Salvo sorpresas de candidaturas independientes, siete partidos políticos y seis agrupaciones electorales concurrirán a las elecciones locales de mayo. El PP ya ha dado a conocer el cartel de cada municipio y el PSOE en tres de los ocho.

Entre las agrupaciones de electores solo una ha designado su número 1 y las otras lo harán este mes o el siguiente, según sus respectivos calendarios.

Los partidos minoritarios tienen de momento buenas intenciones, la carencia de capital humano es el principal escollo al que se enfrentan y en el que trabajan a toda máquina.

Son conscientes de que contar con lista municipal ayuda a obtener más votos al Consell y al Parlament, que es el deseado efecto secundario de estas formaciones.

De Actúa y el Proyecto Liberal Español, dos opciones de ambos extremos del espectro político que concurrieron en las pasadas elecciones y no obtuvieron representación, no hay noticias, aunque no se descarta su reaparición.

• PP. Mateu Aínsa en Maó, Juana Mari Pons en Ciutadella y Lluís Camps en Es Castell son los nuevos números uno en las listas del PP, una novedad solo relativa, ya que los dos primeros han sido concejales de gobierno en algún mandato y el tercero ha ocupado la alcadía entre 2011 y 2019. El resto son los mismos de la pasada convocatoria, José Luis Benejam en Alaior, Loles Tronch en Sant Lluís, Pedro Pons Huguet en Ferreries, Cristóbal Pons en Es Mercadal y Antonia Camps en Es Migjorn.

• PSOE. A la espera de que la asamblea de Alaior decida con quién opta a encabezar el equipo socialista y las de Sant Lluís y Es Castell ratifiquen a las actuales acaldesas, están determinados los números 1 de Maó, Héctor Pons, actual alcalde; de Ciutadella, Carol Cerdà, actual directora insular de Bienestar Social y Gent Gran; y de Es Mercadal, Jesús Gomila, exdirector insular de promoción turística. Falta por decir el cartel de Ferreries y Es Migjorn.

• Més. Es la tercera fuerza insular, pero solo presenta candidatura municipal propia en Ciutadella con las siglas PSM-Més per Menorca. Asegura disponer de un equipo joven y capaz de formar candidatura en Alaior, aunque negocia con otras fuerzas de izquierda una candidatura conjunta, que será lo más probable. En el resto de municipios se integra en las respectivas agrupaciones de electores, salvo de momento Es Migjorn, donde no se descarta su concurso.

• Unidas Podemos. Esta coalición tiene dos concejales en Ciutadella y en el resto de municipios forma parte de las agrupaciones electorales. No han confirmado su participación en las próximas elecciones con esta u otra marca, aunque parece lo probable, máxime cuando han formado parte del equipo municipal durante los dos últimos mandatos.

• El Pi. Cuenta son sendos concejales en Es Castell y en Sant Lluís, aunque fuera del gobierno municipal en ambos. Desde el partido confirman que presentarán lista en dos municipios y que probablemente serán cuatro, los mencionados más los de Maó y Ciutadella. En las pasadas elecciones contó con fuerza suficiente par concurrir en cinco municipios, los cuatro citados más Alaior.

• Ciudadanos. Ni el partido ni las expectativas electorales pasan por buen momento. Hasta la celebración de la asamblea de unificación los próximos días 14 y 15 en Madrid no habrá ninguna decisión. Como otras formaciones, se enfrenta al problema de disponer de suficientes personas predispuestas a formar parte de las listas. En Ciutadella dispone de un grupo fuerte y volverá a concurrir, aunque Eudimio Carrasco, que sería el virtual número 1, no tiene intención de repetir. En Maó se trabaja con la idea de que su actual concejala María Pons encabece el equipo.

• Vox. Es la tercera fuerza en el ámbito nacional, pero en 2019, en su primera presencia en las elecciones locales, pinchó. No obtuvo representación ni en ayuntamientos ni en el Consell ni el Parlament, mientras que en Mallorca tiene 14 concejales y en Eivissa, uno. Espera conformar lista al menos en Maó, Ciutadella y las instituciones supramunicipales, pero aún no tiene confirmación de ninguna de ellas.

• Ara Maó. Jordi Tutzó liderará esta agrupación de electores que, siendo la segunda opción más votada en el municipio con Conxa Juanola, la primera entre la izquierda, obtuvo la Alcaldía en 2015. En los cuatro años siguientes ha participado del gobierno compartido con el PSOE. Disputar la hegemonía de la izquierda a su socio es el reto al que se enfrenta ahora.

• Entesa Ferreries. No está cerrada la decisión sobre el número uno que, con toda probabilidad, será una cara nueva en la política.

• Entesa Es Mercadal i Fornells. Joan Palliser, su actual número 1, se muestra dispuesto a continuar, aunque el cabeza de lista y el resto del equipo todavía están por decidir. Da por seguro que volverán a concurrir, aunque el programa y los candidatos han de ser aprobados en asamblea.

• Som Es Castell. Volverá a estar en las urnas de mayo aspirando a un cuarto concejal, objetivo del que se quedaron en 2019 a solo 38 votos. En su proceso de elección del número uno no se contemplan esta vez las primarias. Los tres concejales han mostrado disposición a continuar, aunque habrá votación interna si se presenta otra candidatura cerrada con al menos los seis primeros puestos.

• Volem Sant Lluís. Ha gobernado desde su nacimiento en 2015, el primer mandato ostentando la Alcaldía y ahora formando equipo de gobierno con el PSOE. El último sábado de enero, el día 28, está convocada la asamblea de simpatizantes para fijar el calendario del proceso que ha de desembocar en febrero en la elección de la lista y del número 1, en votación separada. Su actual número 1, Joan Miquel Pons, no ha decidido aún si vuelve a competir. Esta agrupación de electores cuenta, como el resto de formaciones de este tipo, con el apoyo de Més, Esquerra de Menorca y Podemos.