El propietario de la lancha que se ha subido a la terraza de un piso de Es Castell para su invernaje ha mostrado este martes su sorpresa por el revuelo que ha causado su decisión. La embarcación fue elevada mediante una grúa hasta la terraza de la vivienda, en un tercer piso, en una imagen que se ha hecho viral.

«Es cierto que puede llamar la atención, pero ni está prohibido ni resulta peligroso por el peso que tiene», ha explicado a este 'Menorca - Es Diari'. La lancha, modelo Rio Goal, y el remolque suman un peso de 400 kilos y ocupan una superficie de unos 12 metros cuadrados, en una terraza de 47 metros cuadrados por lo que cada metro aguanta unos 32 kilos de peso «cuando podría soportar diez veces más», explica el propietario.

El hombre tomó la decisión de subir la lancha hasta su casa por comodidad, para hacer algunas reparaciones a la embarcación, y sobre todo por ahorro, ya que alquilar una plaza de garaje que admita barcas tiene un coste no inferior a 70 euros mensuales. «No perjudico a nadie, y no me paro a pensar en lo que puedan pensar o decir», indica.

Mientras, el Ayuntamiento de Es Castell ha informado esta mañana que técnicos de Urbanismo trabajan en la elaboración de un informe que determine si la lancha puede continuar en su actual ubicación o si obligan a su propietario a que la retire.