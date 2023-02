El Cercle d’Economia de Menorca publicó ayer una nota de opinión para criticar la gestión de los fondos europeos Next Generation al constatar que «el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debía ayudar a modernizar y transformar el corazón de nuestra economía, con la participación de las pymes, era solo un espejismo».

El Cercle recuerda que en octubre el Banco de España y el FMI advirtieron del retraso en el desarrollo de los fondos, que, además, «tienen un procedimiento muy reglado que los convierte en rígidos y garantistas para atender necesidades no previstas de antemano». Afirman que «suponen una auténtica decepción».

En su nota, el Cercle quiere dejar claro que «los fondos Next Generation no están llegando como se anunció ni responde a los proyectos que se prepararon, con la terrible sensación de que estos recursos no sirven para la economía productiva, sino para rescatar inversiones de proyectos que la administración pública tenía guardados». Recuerda «el largo y triste historial de mala gestión de fondos de ayudas estructurales de la Unión Europea» por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos, ya que un «elevado porcentaje de las ayudas se perdieron» y aseguran que «ahora vamos, tristemente, por el mismo camino».

El Cercle d’Economía considera que se trata de «una oportunidad perdida para el país y para Menorca en particular», que «nos va a salir muy cara».

Recuerdan que los proyectos más destacados que se plantearon en Menorca, y que se describieron en un Foro Illa del Rei, se ajustan a los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación. Incluso el Cercle jugó un papel de intermediario con el ex secretario de Estado Raúl Blanco. Lamenta que este esfuerzo haya sido en balde.