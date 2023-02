La huelga indefinida de letrados de justicia ha provocado esta última semana nueve juicios que deberían haberse celebrado esta semana y siete programados para este próximo lunes. Se suman, así, a los catorce juicios que se tuvieron que suspender la semana pasada por el mismo motivo.

En Menorca, la huelga está siendo seguida por los cuatro letrados que hay. Además de las cancelaciones, el paro tiene efectos directos en otras tramitaciones judiciales, siempre que no estén incluidas en los servicios mínimos. Por ejemplo, no se han admitido demandas ni se han practicado diligencias de lanzamiento de desahucios. Se han aplazado las subastas electrónicas, no se han expedido mandamientos de pago para los beneficiarios de cantidades procedentes de la Cuenta judicial, no se han otorgado poderes apud acta, ni se han tramitado o notificado resoluciones procesales en trámite.

La huelga indefinida es el resultado de la inacción del gobierno ante sus demandas, indican las asociaciones. Piden mejoras salariales y de las condiciones laborales. Los Letrados de Justicia consideran que, desde el año 2009, han asumido más de 500 nuevas competencias, que no se han traducido en un aumento en su retribución.