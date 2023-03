Los parques eólicos marinos a cinco kilómetros de la costa de la Isla no serán una realidad a corto plazo. Aunque el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, delimitan las dos zonas aptas, la falta de capacidad en la red para el volcado de la energía de los aerogeneradores va a demorar cualquier proyecto que se presente.

El director general de Energía, Pep Malagrava, lo advertía este miércoles en las redes sociales. «Ahora mismo -comentaba- no se podría conectar un parque eólico en Menorca porque falta capacidad en la red, por lo que toca esperar». Sus comentarios muestran el apoyo al desarrollo de planes de energía eólica en el mar. Asegura que son complementarios a los fotovoltaicos, que solo producen durante el día, lo que «permite reducir la capacidad de almacenaje». Y no tiene dudas sobre la protección del medio marino. Afirma que la delimitación de las zonas aptas se ha llevado a cabo a partir de criterios de zonas de protección. «La biodiversidad ha de protegerse y así se hace», concluye. Malagrava añade que el POEM es el paso necesario para que puedan empezar a presentarse proyectos. Y especifica una obviedad, que los molinos no ocuparán los 225 kilómetros cuadrados de la zona delimitada, que solo determina «el espacio apto para su ubicación».

La falta de capacidad

El problema de que las subestaciones de Dragonera en Maó, de Es Mercadal y de Ciutadella están colapsadas no se descubre ahora. Hace más de un año que Red Eléctrica no autoriza nuevos proyectos de renovables con una potencia superior a los 0,5 MW. Eso ha obligado a iniciativas anunciadas a reducir su capacidad de generación para disponer de derechos de conexión. A partir de que se superaron los 140 MW autorizados, Red Eléctrica puso el freno, pese a que este problema obstaculiza el objetivo de la Estrategia Menorca 2030 de llegar a 260 MW renovables.

Dos de los principales proyectos de parques solares en marcha a punto de iniciarse, el agrisolar de Es Mercadal y el megaparque de Maó, han tenido que contemplar en sus proyectos ampliaciones de las respectivas subestaciones. En Sa Dragonera se ha previsto instalar baterías Tesla para almacenar energía en las puntas de producción y poder volcarla a la red cuando sea posible.

En la subestación de Es Mercadal está pendiente de poner en marcha la instalación de las baterías de 50 MW anunciadas por el Ministerio el año pasado, un proyecto que debería acometerse el próximo año, si se cumple la planificación.