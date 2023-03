Antonelli ha luchado por los derechos de las personas transexuales como pocas personas en este país. Desde su infancia siendo un niño hasta la celebración del 8-M más transfeminista que nunca y con la «Ley para la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI» aprobada recientemente, Antonelli, que dejó de militar en el PSOE precisamente por discrepancias sobre la ley trans conoce, desde lo más íntimo a lo más político, los objetivos de las personas trans y también las dificultades a las que se enfrentan.

Este viernes a las 19 horas en la Biblioteca de Maó, invitada por la asociación Diverxia en colaboración con el consistorio mahonés, explicará la «ley trans» con mucho conocimiento del tema y una buena oratoria, además con acento tinerfeño y buen humor.

A pesar de todo, ¿está contenta con la ley trans?

—Hay que seguir trabajando porque se quedaron fuera las personas no binarias y las personas menores de 12 años, por lo tanto la lucha continua. Pero ha estado tan inflada de malos augurios y de noticias fake como en su día la Ley de matrimonios homosexuales de 2005, que parecía que se iba a romper España. Pero hay quien ni se ha leído la Ley y mienten, mienten y mienten. Y además es que se habla de cambio de sexo y el imaginario popular puede llegar a creer que se está hablando de cirugía pero, por favor, la Sanidad está traspasada a las Comunidades Autónomas. La ley trans no entra en temas sanitarios.

¿Y la polémica política?

— Esto jamás fue ideológico, si lo hubiera sido, antes de 2019 con una reforma -mucho más avanzada- de la ley anterior, la de identidad de género de 2007, que era lo que llevamos como partido socialista al Congreso de los Diputados con Lola Galopar, ya contemplaba el cambio de sexo en el registro civil a los menores de 6 a 12 años, que ahora han quedado fuera, y han judicializado los de 12 a 14.

¿Cómo ha sido su 8-M?

—Yendo a la manifestación que convocó el movimiento feminista de Madrid de toda la vida, la que lleva convocando 40 años la mesa del 8-M; no la que se ha creado para ir por otro lado, desde la premisa de «tú crea un problema donde no existe para luego liderarlo y vivir de él» porque se trata de eso al final. Este problema no existía en este país. Y a raíz de que el Ministerio de Igualdad está en otra fuerza política se dinamita todo lo que sale de ahí, cuando en realidad se le está haciendo el caldo gordo a la derecha y a la extrema derecha que lo que nos quieren es divididas y aquí el secreto del éxito de nuestra lucha es la fuerza de la unión.

¿Está dividido el feminismo?

—No hay un feminismo solo, el feminismo no es solamente de la mujer blanca y privilegiada, el feminismo tiene que llegar a las empobrecidas, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres negras, a las mujeres trans. Ya lo dijo Angela Davis de las Panteras Negras cuando vino a España, y cuando dice que tiene que llegar ahí es porque no está llegando, porque hay un feminismo privilegiado.



¿Y otras mujeres referentes?

—Gloria Steinem también, otra histórica donde las haya que le preguntaron tendenciosamente qué opinaba del conflicto de aquí, de la autodeterminación y que si algunas feministas alertan del borrado y aún presionándola de esa manera para que caiga por el barranco ella dice que todo el mundo tiene derecho a identificarse a sí mismo como siente de forma auténtica. O Rebecca Solnit, autora de «Los hombres me explican cosas» que dice que para ser feminista tienes que apoyar los derechos trans porque son derechos de las mujeres y derechos humanos.

En Menorca el movimiento LGTBI es muy reciente..

—A veces cuesta, pero por muy pequeño que sea el sitio, hay población LGTBI sí o sí , porque somos una parte más de la propia naturaleza humana y hemos venido para quedarnos.