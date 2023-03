No és un caprici. El @ParlamentIB hauria de tenir seu a totes les illes i permetre, en alguns casos, la participació telemàtica: per ser més pròxim a la ciutadania, per estalviar doblers en viatges de diputats... A Canàries es pot, per què a les Balears no? pic.twitter.com/8tuvayI7Zh