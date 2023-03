La reflexión la ha realizado en voz alta este martes en el Parlament el conseller balear de Movilidad Josep Marí al responder a una pregunta de la diputada de Més per Menorca Patricia Font sobre el estado en que se halla la torre física del aeropuerto de Menorca y el proyecto de control remoto o torre virtual. «La torre virtual sí puede garantizar la seguridad, no se me pasa por la cabeza otra cosa», ha respondido ante las dudas expresadas por la diputada, a la que ha indicado que tal vez la pregunta adecuada ha de ser si «es el aeropuerto adecuado para este experimento».