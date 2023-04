No solo no se ha resuelto el problema, sino que se ha agravado. Es lo que denuncian las familias menorquinas que se ven obligadas a que sus hijos menores viajen solos a Mallorca, que han visto como el precio de los billetes, más el recargo que deben pagar para que los niños vuelen sin acompañante, se ha encarecido.

Como se recordara el problema se generó con la marcha de Air Europa, que dejó de operar la ruta interislas a finales de marzo. Air Europa hasta ahora solo cobraba un recargo simbólico de cinco euros, aplicando ya el descuento, y era la aerolínea que utilizan los niños que viajan periódicamente a Palma (algunos casos cada semana, ya que así lo establece el régimen de visitas de padres divorciados).

Sin Air Europa solo quedaba la opción de Iberia-Air Nostrum, que en este caso cobraba un complemento de hasta 90 euros (ida y vuelta), y además no aplicaba el descuento. Tras las quejas de las familias, el Govern intermedió y logró que la aerolínea balear Uep Fly ofreciera el servicio por un suplemento de 20 euros, aunque esta medida no convenció a las familias ya que los vuelos que ofrece para viajar a Palma son en horario escolar. «Los niños no pueden quedarse el lunes y el viernes sin ir a clase», denuncian los usuarios.

Y ahora, pese al compromiso del conseller balear de Movilidad, Josep Marí de intentar solucionar este problema, las familias han visto como todavía se han encarecido más. De hecho, denuncian que Iberia ha subido el complemento a 110 euros, lo que ha indignado a las familias, que consideran esta subida «un insulto». Y en el caso de Uep Fly, mantiene el recargo de 20 euros, pero en cambio han visto como el precio de los billetes ha aumentado de 18 a 40 euros. Además, al comprar billetes para menores que viajen solos, están obligadas a comprar los billetes en una agencia de viajes lo que hace que suba el precio.

Las familias han mostrado a este diario su desesperación, ya que se trata de un enorme gasto que tiene que asumir algunas madres, que cuentan con pocos recursos económicos. Han tramitado las quejas ante Consumo y tienen previstas reuniones con representantes de la Conselleria de Educación, pero mientras tanto pasa el tiempo y los niños que están obligados a viajar solos a Mallorca a pagar hasta 175 euros (con el descuento del 75 por ciento aplicado) por un trayecto de ida y vuelta, y exigen soluciones ya.