Algunos residentes de los edificios ubicados junto a la pista de baloncesto del pasaje Iamonna y la escuela infantil Es Mussol de Ciutadella denuncian que un grupo de adultos incumple desde enero de este año las normas de uso de la zona de juego, utilizándola los sábados y domingos por la tarde hasta tres horas seguidas, echando a los niños y bebiendo alcohol, fumando y orinando alrededor. Según explica Bea Vázquez, vecina de un bajo, un cartel especifica claramente que no se puede utilizar la pista de manera excluyente ni por más de treinta minutos seguidos.

Además, explica Vázquez, para jugar a fútbol estos usuarios instalan porterías hechas con piedras y palos en botellas con cemento y se monta mucho alboroto con hasta treinta personas, voces, gritos y peleas. También les preocupa el riesgo de balonazos.

Muchos vecinos, dice, se muestran disconformes con este uso puesto que recuerdan los años anteriores, entre 2004 y 2019, cuando una situación similar -que además se llegó a dar a diario entre junio y octubre durante muchas horas al día-, provocó la intervención municipal y la habilitación de un campo de fútbol en el polígono para que aquel grupo jugase.

Vázquez, que reside junto a la pista solo desde 2021, se ha reunido con la Asociación de Vecinos Sa Colàrsega y denuncia públicamente la problemática, dirigiéndose también a los partidos políticos. Por otro lado, informa que la pista de baloncesto y toda la zona de bancos se comparte sin ningún tipo de problema durante el resto de la semana.

Pleno municipal

Las quejas llegaron al último pleno municipal. Jaume Anglada, concejal de Ciudadanos, explicaba que unos veinte adultos jugaban a fútbol con instalación de grandes piedras, bebiendo alcohol y fumando además de comentar los miedos ya citados por la vecina y preguntaba por el uso del campo del polígono. La concejal Carla Gener conocía que jugaban pero ni ella ni la educadora, con sus reuniones quincenales, conocían estas quejas y tampoco hay, dijo, denuncias de la Policía. Se reunirá con la asociación de vecinos el día 4.

La asociación Sa Colàrsega expresa su preocupación

Con voluntad de evitar problemas en el barrio, la secretaria de la asociación de vecinos, Josefina Egea, explica que la cuestión principal es que no se cumplan las normas de uso de la pista. Al no estar destinada al fútbol no está vallada y como está elevada sobre la plaza aumenta el riesgo de que algún balonazo impacte en personas que estén en los bancos o jugando cerca. Los vecinos, además, recuerdan el ruido y la ocupación exclusiva de la pista que ya sufrieron hace años. Esperan abordar posibles salidas en la reunión fijada para el 4 de abril con la concejal Carla Gener, la educadora municipal que media con aquellos usuarios que juegan ahora en el polígono y el Fons Menorquí de Cooperació.