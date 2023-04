Pasear al lado del mar turquesa y aventurarse a nadar, admirar el entorno natural y practicar actividades al aire libre, saborear las delicias de la gastronomía local, disfrutar del ambiente relajado y sin aglomeraciones en los cascos históricos... Son muchos los motivos por los que pasar la Semana Santa en Menorca que ya han podido comprobar los turistas que han decidido pasar unos días de descanso en la Isla. Restaurantes y hoteles consultados por «Es Diari» celebran las buenas cifras de reserva y ocupación, sobre todo de viajeros nacionales, y aseguran estar viviendo una Semana Santa repleta de trabajo.

Con la temporada turística recién estrenada, los diferentes municipios van despertándose de la hibernación con la reapertura de establecimientos y locales comerciales que reactivan la actividad en las calles. En Es Castell, en el puerto de Cales Fonts, los restauradores advierten que hay más gente que anda por el paseo marítimo incluso antes de que monten las terrazas. En el restaurante Can Delio, un veterano de la zona, afirman que desde que abrieron el jueves, no han parado de trabajar con las reservas y clientes de paso. Lo mismo comentan los vecinos de la pizzería La Caprichosa, que destacan la gran presencia de turistas franceses.

Turistas, de visita a La Vall | Josep Bagur Gomila

En Maó también se nota más ambiente y en el restaurante de renombre Can Pota aseguran que no dan abasto estos días festivos. No hay suficiente personal para atender a tantos clientes, explican. El teléfono no deja de sonar y las reservas no cesan, con mesas completas cada día. Cifran en un 60 por ciento los comensales locales, por quienes tienen preferencia, y en un 40 por ciento los de fuera, especialmente, del mercado nacional. Resaltan que, a pesar de la subida de precios, los clientes gastan bien, aunque vaticinan que la situación cambiará más adelante.

En el otro extremo de la Isla, en Ciutadella, la situación no es diferente. Los visitantes recorren tanto el centro histórico como el paseo marítimo, donde se ubica el restaurante S’Amarador. Aquí el libro de reservas está repleto de nombres y están contentos de alcanzar datos más o menos iguales que los del año pasado. Los días festivos, como el jueves y el viernes, pero también el fin de semana, han sido jornadas de trabajo muy ajetreadas, gracias a clientes que han llenado la capacidad del restaurante. Muchos de ellos nacionales, pero también ingleses, franceses e italianos.

Hoteles

Las buenas impresiones son compartidas en el sector de la hostelería. El grupo Meliá subraya que prevén una ocupación récord esta Semana Santa en los hoteles Meliá Cala Galdana y Villa Le Blanc Gran Meliá. En el primero estiman una ocupación media del 55 por ciento, superando en cinco puntos de ocupación los valores del 2022, y con unos precios medios que han crecido un 20 por ciento respecto al año anterior, lo que indica que el cliente de lujo sigue al alza. En cuanto al segundo, situado en Sant Tomàs, abre por primera vez durante este periodo con una ocupación del 60 por ciento y con unos precios medios por encima del Meliá Cala Galdana en torno al 30 por ciento. En ambos casos, el mercado principal está siendo nacional, con una fuerte presencia de turistas de Madrid, Barcelona, Andalucía y Aragón. También predominan otras nacionalidades, como la inglesa y francesa.

Algunas personas se han aventurado estos días a nadar en la playa de Cala Galdana | Josep Bagur Gomila

El grupo Sagitario, que gestiona diversas tipologías de establecimientos, también festeja las buenas cifras de ocupación, que data en un 90 por ciento. Influye en esto no solo la llegada de turistas, sino también la llegada de participantes de eventos deportivos como el II Open International Chess Menorca, que precisamente se disputará en uno de los alojamientos del grupo Sagitario, el Hotel Princesa Playa, situado en la zona de Son Xoriguer. Donde también han rozado el ‘completo’ es en los pequeños hoteles de interior. En el Boutique Hotel Ses Bruixes de Maó no descartan llenar las habitaciones con las reservas de última hora.