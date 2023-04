El complemento de puesto de difícil cobertura para médicos y el subgrupo A2 sanitario, que comprende todas las categorías de enfermería, enfermero especialista y fisioterapeuta, ha roto la unidad de acción dentro de los colectivos del Área de Salud y generado malestar, ya que el acuerdo con el IB-Salut deja fuera a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y a otros técnicos superiores como los de rayos, anatomía patológica y laboratorio.

El sindicato USAE, que aúna dichos colectivos, reprocha al Servicio de Salud esa exclusión y ha liderado este viernes un acto que ha consistido en «una salida pacífica y silenciosa en nuestra hora del desayuno», a las puertas del Hospital Mateu Orfila, al tiempo que anuncia más movilizaciones. Los técnicos denuncian que sus puestos también son de difícil cobertura, las bolsas de TCAE están agotadas, «no podemos ni cubrir nuestras vacaciones», señala la portavoz de USAE en la Isla, Dolores Moreno. Los recién titulados en este grado de FP que ofrece el instituto Cap de Llevant de Maó salen con trabajo asegurado pero son insuficientes, no solo el IB-Salut los necesita, otros servicios como la geriatría tira y mucho de esta creciente demanda de profesionales de cuidados auxiliares de enfermería.

Sueldos bajos para atraer profesionales

Los técnicos quieren el mismo trato que el resto de sanitarios que cobran el complemento por ser puestos de difícil cobertura, «cantidades acordes a nuestro grupo de trabajo, que es el C2», señala la representante de USAE, porque explica que si ya es difícil atraer a médicos y enfermeros a las islas menores –el acuerdo firmado afecta a Menorca, Eivissa y Formentera–, «en nuestro caso, con sueldos de 1.300 o 1.400 euros ¿cómo van a venir?», asegura.

El plus de los enfermeros y ‘fisios’ supone ingresar este año 2.400 euros extra y 4.800 euros anuales en 2024.

Los técnicos confían en que la Conselleria de Salud se abra a la negociación, aunque de momento «esa puerta está cerrada», declara Juan Andrés Bernabeu, portavoz del sindicato Comisiones Obreras en el ámbito de sanidad. Para el representante de CCOO el complemento de puesto de difícil cobertura «debe meterse en las tablas salariales y que se pague a todos en función de su responsabilidad». De otro modo, asegura, se rompe la equidad en el sistema retributivo del IB-Salut.

Salvo los servicios de limpieza, que están externalizados, de la nómina de Salud dependen otros profesionales no sanitarios, algunos también técnicos superiores, con diferentes funciones como celadores, administrativos y técnicos de gestión, cocina, lavandería o mantenimiento.

Bolsas de personal agotadas

El verano pasado en algunas de estas profesiones, como los celadores, se tuvo que contratar personal fuera de la bolsa porque también estaba vacía, y así les consta a los sindicatos.

La negociación con los trabajadores de la sanidad «es cada vez más corporativa, se hace más por secciones, se negocia con cada colectivo y no se tiene una visión global», critica Bernabeu, quien afirma que «con estas políticas que practica la Administración lo que hace es enfrentar y no se trata de eso, no se puede privilegiar a unos grupos sobre otros, enfrentarse entre categorías profesionales porque este es un trabajo de equipo, en la pandemia no se miraba todo esto. Debe valorarse a todos los grupos según su responsabilidad e implicación», apunta. Por parte de CCOO Bernabeu afirma que el sindicato reclamará que el plus entre en las tablas salariales, «defendiendo el capítulo I de recursos humanos en la sanidad pública de Balears, en ese caso de Eivissa y Menorca».

También Dolores Moreno, de USAE, recuerda la importancia del trabajo conjunto y en ese sentido agradece el apoyo a sus reivindicaciones de Simebal.