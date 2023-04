Asegura Elsa Salom que «una persona adoptada ofrece un enriquecimiento cultural en la sociedad muy importante, la diversidad existe y es buena, aunque haya que luchar todavía con algunos prejuicios, como el de que un hijo tiene que compartir el ADN, las personas adoptadas sabemos que nada tiene que ver la sangre y que la familia es, simplemente, la familia».

Elsa fue adoptada en un orfanato de China cuando tenía 14 meses en 2001. Además de la suya, sus padres realizaron otras dos adopciones, una antes, en 1999, y otra después, en 2007. «Aunque era pequeña, sé que las dos primeras adopciones fueron mucho más rápidas que la última, hubo muchas trabas y dificultades», recuerda, al mismo tiempo que se refiere a la actual negativa de la autoridad central de China para permitir a las familias con menores asignados viajar para finalizar los procesos de adopción.

«Siempre he llevado la adopción con naturalidad y no me da ningún reparo decir que soy adoptada, forma parte de mi vida», afirma. Aun así, lamenta que las adopciones «han caído en el olvido por las dificultades legales y prácticas como la fecundación in vitro o utilizar un vientre de alquiler». Sobre esta última cuestión, Elsa lo tiene claro. «Al pagar a una mujer para que alquile su vientre ignoras que existen muchísimos niños en situaciones desfavorecidas a los que puedes ayudar».