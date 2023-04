Los secretarios generales en Menorca de CCOO, Antonio Soria, y de UGT, Servando Pereira, animan a los trabajadores a la manifestación insular del próximo lunes 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, para reivindicar que suban los salarios, bajen los precios de la cesta de compra y se repartan los beneficios, es decir «que haya un avance en el poder adquisitivo de la mayoría de la población porque de lo contrario vamos hacia un mundo más injusto, desigual e inestable » en palabras de Soria.

Ambos líderes sindicales ponen sobre la mesa temas como la pérdida de poder adquisitivo de las familias de trabajadores, el aumento de los salarios según el IPC pero no al ritmo de la inflación, los beneficios de las empresas intermediarias de distribución muy por encima de la media europea, la carestía de la vivienda de compra o alquiler, los contratos basura del sector aéreo en Menorca y los despidos que salen prácticamente gratis a los empresarios.

Desde los sindicatos animan a la manifestación de Menorca que se iniciará en la Plaza Esplanada de Maó a las 12 del mediodía y tras recorrer las calles del centro acabará sobre las 12.30 horas en la plaza Miranda, frente a la Delegación del Gobierno, donde se leerán manifiestos reivindicativos y el grupo Aguatake cerrará el acto con temas musicales en directo, para celebrar el 1 de mayo.

Desde UGT Pereira anima a celebrar muchas cosas que no teníamos que haber perdido, recordando que «cuando gobernaba el PP en Balears el diálogo social era cero y los recortes muchos» y «con este gobierno progresista en la última legislatura sí hemos recuperado algo de lo que se había perdido con el PP, ha habido diálogo social. y por ello hay que tener claro a quién votar si no se quieren perder derechos». Y añade que «estamos muy contentos con el convenio de hostelería pero tenemos que vigilar que se cumpla». También apunta que «no todo está bien, en Menorca en abril todavía tenemos 2.100 parados cuando los empresarios dicen que falta mano de obra» y que la mesa del Consejo Económico y Social de Menorca «donde podríamos hablar de estos temas, no se ha convocado en todo el 2023». No olvida tampoco el problema de la vivienda.

Antes las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Pereira advierte que «si vuelve el PP o con la extrema derecha tenemos clarísimo que los pocos derechos que hemos conseguido se van a ir para atrás» y por otra parte, añade, «la izquierda que no se relaje». Por su parte Soria, de CCOO, recuerda que «fueron necesarias muchas luchas, incluso de sangre, para avanzar» y que la clave es la unión de los trabajadores, que actualmente choca con el individualismo y además el engaño de muchos trabajadores de creerse clase media. Y apunta que este 1 de mayo es «para recordar que hay fuerzas que no duermen pensando en reducir nuestros derechos para aumentar sus beneficios y enriquecerse todavía más».