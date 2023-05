La gran novedad integrada este año en el Sine Dolore World Park, según explica su director, el doctor Jordi Moya, es la primera edición del Menorca World Summit of Leaderships of Pain Medicine Societies o Cumbre Mundial de Menorca de Liderazgos de Sociedades de Medicina del Dolor (MWSPM) o en otras palabras, como «un foro Davos del dolor en la Isla» explica Moya.

La Academia Estadounidense de Medicina del Dolor (American Academy of Pain Medicine, AAPM) apoya la realización de la cumbre en la Isla que inicia este año su andadura aprovechando precisamente la organización y participación de especialistas en el parque temático del dolor para realizar ya el próximo año 2024 una edición con más asistencia y actividades.

Este fin de semana se reúnen aquí sociedades científicas del dolor de Estados Unidos, Italia, Reino Unido o España y es una ocasión para dar el paso a algo más, la cumbre mundial: «estamos hablando de algo que no existe en el mundo. Que todos los presidentes de las sociedades científicas de cada país vengan a Menorca. Eso es único en el mundo y no lo ha hecho ninguna especialidad médica. Congresos internacionales, mundiales, sí, pero una cumbre con todo los líderes, eso no lo ha hecho ninguna especialidad» según el doctor Moya, Jefe de servicio de anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor del hospital Mateu Orfila.

Por otro lado, el Sine Dolore World Park –parque mundial sin dolor–, se desarrolla en la Isla del jueves 4 al domingo 7 de mayo con decenas de especialistas médicos que participan tanto en el congreso científico que se integra en el evento como en otras actividades de las que destacan las charlas públicas sobre el dolor que se ofrecen el viernes en todos los municipios, con carácter divulgativo.

La Asociación Sine Dolore organiza ya la séptima edición del Sine Dolore World Park –un gran parque temático contra el dolor y por la calidad de vida–, y la decimosexta edición del congreso médico que tiene como objetivo hacer visible lo invisible, el dolor. Moya, médico anestesiólogo, explica que el dolor crónico es un gran problema social y de salud pública que afecta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al veinte por ciento de la población mundial. Toda la información sobre Sine Dolore y el evento se encuentra en worldpark.sinedolore.org.