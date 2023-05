Asociaciones de familiares de personas con problemas de salud mental denuncian largas esperas para ser atendidos por el psiquiatra en Urgencias del Hospital Mateu Orfila. «Tres, seis y hasta siete horas hemos esperado para que atiendan a una persona que tiene una descompensación», relata Lina Salord, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos para la Salud Mental de Menorca (Afasme).

Advierte que no se trata de casos aislados, sino de situaciones que se repiten con frecuencia, algunas de ellas en los últimos tiempos. «Si no decimos nada, seguirá pasando, por eso animo a que las personas que vivan algo así, lo denuncien», explica Salord. Se pregunta «cómo puede ser que un psiquiatra que tiene la obligación de estar las 24 horas» no esté disponible cuando se le necesita y «nos haga esperar tantas horas».

Una persona con problemas de salud mental que tiene una descompensación y acude a Urgencias, aclara, «no puede esperar, porque se adentra en otra realidad». En ese estado, reconoce Lina Salord, «no solo sufre el paciente, sino también la familia que le acompaña y el entorno» que presencia el episodio. Luchar contra el estigma se vuelve, así, una tarea muy complicada, añade Salord.

Desde la asociación de familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Menorca, su presidente, Santiago Coll, respalda esta denuncia y avisa que «si no se dispone de atención y de suficientes recursos, se derivan problemas aún más graves». La intervención con personas que tienen problemas de salud mental o trastornos de conducta «es necesaria», reivindica.

El Plan Estratégico de Salud Mental de Balears 2016-2022 preveía dos acciones a desarrollar en Menorca; una era activar un Equipo de Seguimiento Asertivo Comunitario (ESAC) para atender a domicilio a enfermos con patologías mentales graves que están fuera del sistema. La otra era disponer de un Equipo Comunitario de Asistencia Intensiva (ECAI) centrado en intervenciones urgentes que ha quedado relegado por la existencia del servicio de psiquiatría en Urgencias del ‘Mateu Orfila’.

Mayor atención al TDAH

El presidente de la asociación de padres de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) de Menorca, Tomeu Pons, advierte también que, ante el creciente volumen de trabajo y la falta de recursos y profesionales en Salud Mental, «ponen en una balanza los casos y priorizan otros trastornos antes que el TDAH». Esta situación, revela, «nos afecta mucho». A esto se suma la pérdida de talleres concretos, como los de formación para familias y los enfocados en mejorar las habilidades sociales de los menores con TDAH. «Son muy necesarios y las experiencias pasadas fueron buenas y positivas», subraya.