Cala Galdana, una de las urbanizaciones con mayor capacidad de alojamiento y punto de visita turística obligada, volverá a vivir un verano sin espacio suficiente para aparcar. El proyecto de ampliación del aparcamiento ubicado entre el río y el hotel Cala Galdana tampoco ha sido ejecutado durante el invierno pasado.

El aparcamiento público dispone de 190 plazas, el Ayuntamiento de Ciutadella aprobó en enero de 2021 una ampliación en 66 plazas y el Consell asumió la contratación de la obra. La Demarcación de Costas, que debía conceder autorización, no dio el visto bueno hasta abril del año pasado, en los albores de la temporada, por lo que se decidió posponer la contratación.

«No se ha movido nada»

Pero pasó aquel verano, pasó el invierno, ha llegado de nuevo la temporada turística y la situación es la misma. «No se ha movido nada», confirmaron a este diario desde el Ayuntamiento de Ciutadella, mientras desde la Conselleria de Movilidad no se ofrecen ni respuesta ni explicaciones sobre la demora.

No se trata de una obra de gran envergadura, el plazo de ejecución no supera los tres meses y para su financiación cuenta parcialmente con el fondo de compensación por la quiebra del turoperador Thomas Cook, dotado con 1,4 millones. Los trabajos estaban presupuestados, tras la última revisión, en 350.000 euros. Si en mayo de 2022 se entendió el aplazamiento, no se entiende que se haya llegado a mayo de 2023 sin la obra realizada.

El proyecto supone ampliar la capacidad pero sin superar el perímetro que ocupa actualmente. ¿Por qué no se hizo durante el invierno? Al menos, en la previsión de obras a contratar por Movilidad en 2023 aparece esta con un presupuesto ampliado también hasta los 400.000 euros.