Aumenta respecto al año pasado el número total de coches de alquiler disponibles esta temporada en Menorca, que circularán por las carreteras y caminos de la Isla, según confirman empresas del sector. Los problemas de 2022 para adquirir coches nuevos, renovar y ampliar flotas de vehículos -debido a restricciones mundiales en la fabricación y entrega de los mismos-, se han superado, los vehículos están disponibles, con lo que los precios del arrendamiento han bajado.

Persisten no obstante algunas dificultades, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que basan su negocio en el alquiler propiamente dicho y no en la compra-venta de vehículos cada temporada, tal como explica Joana Capó, presidenta de la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor, que agrupa a 42 de ellas en la federación PIME Menorca. Capó apunta que los precios de compra «han subido mucho y hemos aumentado la flota un poco, pero no tanto como sería deseable». Aunque «ya viendo que era difícil comprar, no vendimos tantos del año pasado».

Centenares de turismos destinados al alquiler permanecen aparcados en el polígono de Maó, tras ser desembarcados en la Isla. | Gemma Andreu

Por su parte, Antoni Masferrer, gerente de Autos Menorca y conocedor del sector como expresidente de Baleval, confirma que este año no han tenido problemas para adquirir vehículos y que hay más coches disponibles. En cuanto a los precios que en 2022 «se habían disparado; este año son mucho más bajos que el año pasado».

Así, la coyuntura de este año presenta, por un lado, una flota mayor, puesto que las empresas confirman que han ampliado sus respectivos parques de vehículos, y por otro, hay una demanda muy alta ya durante este mes de junio. También unos precios más asequibles para el cliente.

Coches de gama más alta

La tipología de vehículos de alquiler demandados se diversifica y aunque, por un lado, Capó constata que los asociados a PIME en general «no modifican el tipo de coche y la gente pide coche barato y práctico para la Isla», por otro lado, Masferrer, de Autos Menorca, explica que sí están cambiando la flota porque lo que se solicita «no son Fiat Panda sino coches de segmento más alto».

Respecto a los canales y estrategias comerciales, ambos comparten que cada empresa tiene los suyos. Las multinacionales «tienen tácticas de precios de enganche al cliente» apunta Capó, con «un primer precio por semana muy bajo» que cuando se le añade todo lo demás ya no es tan económico, mientras que «la mayoría de las locales son más claras y dan un precio final con el seguro y todo». Insisten que el precio viene dado por la oferta y la demanda, y este año de momento abundan las dos.

Mucha demanda en Semana Santa y junio

Tras un buen arranque de temporada, con la Semana Santa a principios de abril e incluso coches de alquiler que ya circulaban por la Isla en marzo, la demanda de alquiler de vehículos sin conductor bajó en mayo y «hemos empezado junio muy muy fuerte», según Joana Capó, de las empresas del sector asociadas en PIME.

«Parece que será un buen año, pero aún no tenemos una demanda muy alta para agosto, aunque esperamos que se animará». A finales de octubre «diremos cómo ha ido» hasta entonces «mejor no hablar». Desde Autos Menorca, Masferrer, prevé una demanda «más o menos como el año pasado».