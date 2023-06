L’Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany celebra la seva 34a edició, tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Llatzeret de Maó, i oferirà un ampli programa que inclou 10 cursos, 1 taller performatiu i 13 trobades de grups de treball.

Totes aquestes activitats han estat seleccionades pel Consell Acadèmic d’entre les propostes presentades per diferents institucions i col·lectius de l’àmbit acadèmic, de l’administració pública, fundacions, xarxes d’investigació, societats científiques i organitzacions.

L’Escola compta amb un programa de 10 cursos i un curs-taller performatiu. Després de dos anys de protagonisme, la covid-19 i els seus efectes sobre la salut mundial donen pas a una edició que situa el focus de manera especial en l’orientació comunitària i els determinants socials.

Trobades

També es celebraran un total de 13 trobades de grups de treball, alguns dels quals repeteixen d’edicions anteriors. La Jornada d’activitat física i salut que organitza el Gabinet de Medicina Esportiva del Consell insular dedicarà la seva desena edició a l’obesitat infantil, mentre que l’IME promourà la trobada «Menorca com a laboratori per a la integració dels determinants socials de la salut en la pràctica sanitària».

Per la seva part, la subdirecció general de Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat dirigirà una sessió sobre «Els efectes de la pandèmia de la covid-19. Lliçons apreses», i la Red ESPACyOS (Ética Salubrista para la Acción, Cuidado y Observación Social) també celebrarà una reunió interna al Llatzeret, així com altres grups de treball com, per exemple, el d’Investigació en Cures.

L’Escola de Salut Pública de Menorca també acollirà una sessió dedicada a «Com afrontar el suïcidi en persones majors», coordinada per l’Escuela Nacional de Sanidad i la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.