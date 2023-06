«A fondear en Ses Salines o a sacar la barca del agua como van a hacer muchos», explica Valentí Roca Rosselló, un usuario habitual de los amarres de tránsito a quien solo se ha concedido el amarre durante 15 días en junio. Lamenta la falta de explicaciones y el perjuicio que se causa a gente que lleva toda la vida veraneando en Fornells.

El año pasado aún no se aplicó esta nueva instrucción, «pero este año, además con las obras todavía en marcha, todo es un caos», indica el usuario, contrariado por el cambio y porque algunos de estos amarres los utilicen barcas de alquiler.

Pau Llull es otro de los residentes a quienes perjudica el cambio de criterio para la adjudicación de los amarres. «Es un desastre, se da prioridad a otros, en mi caso tengo a ocho por delante en la lista y me he quedado sin amarre», con la única opción posible de que se le adjudique uno a finales de agosto, indica. Considera que una regulación es necesaria, «no queremos que nos regalen la argolla pero que la gente de aquí, del pueblo, nos quedemos sin ella es inverosímil». Llull señala que muchos fondearán en Ses Salines e irán caminado o utilizando un padelsurf hasta la barca si no deciden sacarla del agua.

En esa misma línea se expresaba esta semana Maria Camps, en una carta en este diario. En lista de espera para un amarre base desde hace años, se ha quedado sin ninguno disponible para su tipología de embarcación. Camps denuncia que hay pantalanes que no se aprovechan en toda su extensión, «se ocupan en su mayoría por barcas de alquiler o de esloras superiores».

Recogida de firmas

La exregidora alaiorense ha iniciado una recogida de firmas bajo el lema «Fornells: justicia portuaria», para modificar la situación que perjudica a los residentes de toda la vida frente a quienes están de paso en la Isla, y reclamar prioridad para los que llevan pagando el amarre toda la vida.