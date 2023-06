Hasta un metro de posidonia acumulada en algunos puntos de la playa de Macarella dificultan el uso turístico de esta playa de la costa sur a mediados de junio y sin que el Consell facilite una fecha de cuando se procederá a su traslado, aunque esperan que sea en pocos días.

Según explica Lina, empleada de la empresa explotadora de la concesión de alquiler de kayacs en Macarella, los montones de posidonia «molestan bastante porque la gente llega aquí y no quieren quedarse por las algas, el olor... A nosotros nos cuesta bastante trabajar con los montones de posidonia, hemos llegado a tener un metro y nos costaba mucho bajar los kayaks y la gente no quiere hacer la travesía. Molesta bastante. Afecta a la cafetería Susy y a nosotros porque no se quedan en Macarella sino que se van a Macarelleta, donde se colapsa porque es muy pequeña y al final se van de la zona en general. Entendemos que el viento sur la trae a la arena pero deberían pasar a retirarla para que podamos trabajar mejor y la gente pueda disfrutar de bañarse y de la playa y no salir y quedarse llenos de posidonia».

La playa con hojas de posidonia puede agradar a los más naturalistas pero desagrada a muchos turistas y especialmente a los concesionarios de servicios que observan como muchos visitantes se sorprenden al encontrarse tantas hojas muertas sobre la arena y en la zona de baño y prefieren pasar de largo y buscar otra playa con arena y sin restos vegetales para estirar la toalla.

Los nuevos concesionarios del alquiler de kayaks de Macarella muestran su preocupación porque han realizado una inversión y quieren trabajar todos los días hasta finales de octubre. Además de que el tiempo no acompaña mucho, mucha gente cuando ve la posidonia dice «¡Qué asco!”, aunque ellos saben que no es nada malo.