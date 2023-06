Entre la adrenalina acumulada al verse investida como nueva alcaldesa de Ciutadella, las felicitaciones que no para de recibir y el ambiente festivo de su ciudad que le rodea, podría decirse que Juana Mari Pons Torres (Ciutadella, 1970) se hallaba ayer instalada, aún 24 horas después de su proclamación, en una nube.

Trece años más tarde de su incorporación al Ayuntamiento de Ciutadella le llega la ocasión de ejecutar cuantas ideas ha plasmado desde la oposición, si es que la dejan, dado que asume un gobierno en minoría gracias al desencuentro de las formaciones de izquierda. De entrada hoy deberá resolver desde dónde sale el caixer senyor, como primera medida a adoptar en su cargo.

¿Cómo pasó la noche después de todas las sensaciones del sábado?

—No he dormido muy bien, la verdad, aún lo tengo medio asumido.

¿Cuándo supo que iba a ser la nueva alcaldesa de su ciudad?

—El sábado a las 11 de la mañana con una llamada de la alcaldesa saliente, Joana Gomila.Yo le pedí por favor que me lo dijera y tuvo la deferencia de telefonearme y comunicármelo.

¿Cómo fue?

—El día antes yo le pregunté si a ella le gustaría ser proclamada alcaldesa y que no estuvieran presentes sus familiares y eso le afectó. Me llamó a las 11 y se lo agradecí aunque se ve que lo sabían desde hacía bastante rato.

¿Una sorpresa total?

—Sí, fue sorpresa para todos porque creíamos que pactarían a última hora. Pero ya se trata de trabajar por el bien de Ciutadella, y dialogando y consensuando llegaremos a muchos acuerdos.

¿Asume que será un mandato complicado por tener que gobernar en minoría?

—Complicado puede ser, pero repito que lo haremos con diálogo y consenso buscando lo mejor para la ciudad.

¿Con quién prevé que será más factible buscar acuerdos?

—No lo sé. Yo hablaré con todos por igual. No hay nadie por encima de nadie. Las cosas importantes se hablarán con todos.

Ustedes, sin embargo, han tenido más afinidad con el PSOE en temas como la peatonalización de Es Born...

—En el caso de Es Born el PSOE se desmarcó y votó con nosotros pero si un tema lo tiene que votar el PSM u otro partido, se hará. Hay que llegar a los máximos acuerdos y si es total mucho mejor que parcial.

¿En esa búsqueda de pactos se plantea incorporar algún concejal de otro grupo?

—No incorporaré a nadie de otro grupo, gobernaremos nosotros en minoría con 9 ediles. Habrá suficientes y no me planteo ofrecer nada a nadie, por el momento. Pero aún no sé las áreas que llevará cada uno.

¿Tampoco a Vox?

—No.

¿Qué carteras piensa asumir usted, además de presidir la corporación?

—Si puedo evitarlo, no asumiré ningún área directamente.

Hay retos a afrontar como vivienda pública, Es Born, centro sanitario... ¿Piensa hacer algo de inmediato en estas cuestiones?

—De entrada, no. Hay que mirar los problemas que hay, cuál es la situación y a partir de aquí decidir cómo actuamos. Seguiremos con todo lo que está empezado.

El urgente es la casa desde la que saldrá el caixer senyor el próximo viernes. Usted se había inclinado por Can Saura...

—Mañana (hoy para el lector) hablaremos con todas las partes. Creo que hay un informe en la mesa, he de hablar con los técnicos y ver qué haremos. Lo arreglaremos seguro. No estuve en la reunión ni he hablado con el técnico que hizo el informe. Habrá que mirar qué se puede hacer y qué no.

¿Qué va a cambiar en Ciutadella?

—Intentaré que cambie sobre todo la limpieza porque el municipio está muy sucio, especialmente las urbanizaciones, y también agilizar el área de urbanismo si podemos hacerlo.

Ese fue el detonante de la ruptura entre PSOE y PSM-Més. ¿Usted reforzará el área con más personal?

—El PSOE planteaba reforzarla con cargos de confianza y colocando a gente suya, cuando había un acuerdo de pleno por el que no se crearían más cargos de confianza porque siempre había problemas a la larga. Por tanto, seguiremos trabajando pero lo haremos con técnicos y con una mejor gestión para simplificar trámites administrativos. Debemos ver cómo está porque ni siquiera hemos hecho traspaso de poderes. Reforzar urbanismo con técnicos, sí, y también si hay que externalizar algo, tras ver cuántos expedientes hay.