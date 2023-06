Una de las razones que llevó al Gobierno a aprobar el Real Decreto 23/2020, que establece unos hitos calendarizados que los promotores tienen que cumplir para no perder los derechos de acceso a la red, era frenar los movimientos especulativos que se habían detectado en torno a los derechos de acceso, en plena burbuja de renovables a nivel nacional. Ese decreto convierte en una verdadera carrera de obstáculos la tramitación de los proyectos, poniendo en riesgo su continuidad cuando se retrasan los trámites. Ese acelerado calendario de hitos no tienen demasiado sentido en un territorio como Menorca, adonde no han llegado ese tipo de especulación.