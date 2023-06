La recaudación del Impuesto Turístico Sostenible (ITS) ha financiado dieciséis obras ya ejecutadas en Menorca por un valor de 7,2 millones de euros de los 7,7 millones en los que se presupuestaron inicialmente. De un total de 24 proyectos aprobados en los últimos siete años, desde el inicio de la aplicación de la tasa a las estancias turísticas en 2016 hasta 2022, se han llevado a cabo más de la mitad. Sobre el presupuesto global de esos proyectos, de 14,38 millones de euros, el nivel de ejecución es del 50,2 por ciento, lo que significa que queda casi otro 50 por ciento de actuaciones aún por desarrollar. Este es el balance del ITS en sus siete años de aplicación que ha presentado el Govern, conjuntamente con la gestión realizada de los fondos europeos de recuperación Next Generation, que suponen una inversión para Balears de 250,24 millones de euros y de los que el Consell de Menorca recibe 11,3 millones dentro de los planes territoriales de 2021 y 2022, y otros 4,2 millones en el paquete a punto de transferirse a la comunidad autónoma ya que se aprobaron en mayo dentro del plan territorial de 2023.

Algunos de los proyectos realizados en Menorca durante los siete años que lleva en vigor este impuesto son la compra de Sa Tanca en Sant Lluís; la rehabilitación del Convent de Sant Diego en Alaior; la recuperación y rehabilitación de las murallas del Bastió des Governador y el Real Alcázar de Ciutadella; la estación desnitrificadora en los depósitos de agua de Malbúger, en Maó; la conducción desde la desaladora al depósito de Son Blanc en Ciutadella; la finalización de las obras de sustitución parcial de la red del emisario submarino Ciutadella Sur; la rehabilitación de la torre de defensa de Sanitja; la recogida de aguas residuales en el núcleo de Noria Riera, en Es Castell; y la gestión y recuperación del Camí de Cavalls, que afecta a todos los municipios. Actuaciones en marcha Entre las iniciativas financiadas con el impuesto sobre las estancias de los turistas hay algunas recién finalizadas, como la conversión de las antiguas canteras de Sa Raval Vella, en Es Castell, en el centro del mar Thalassa (748.000 euros) y otras que siguen en ejecución. Estas son el programa BGreen Menorca para el desarrollo del ecoturismo (750.000 euros); el proyecto Smartisland de sensorización inteligente para recoger información sobre los recursos de la isla, ‘Menorca territorio vivo’ (1.351.152 euros); una nueva estación de bombeo de aguas residuales en Es Migjorn (472.415 euros); la infiltración de agua depurada en los acuíferos para reducir la salinización, en Sant Lluís (850.000 euros); la rehabilitación de la torre de defensa de Rambla en s’Albufera des Grau en Maó, para su uso museístico (177.000 euros); y la construcción de vivienda para el alquiler social en Fornells, la iniciativa más cara de todas las presentadas, tanto realizadas como en marcha, con un presupuesto de 1.879.178 euros. El balance incluye asimismo las actuaciones que afectan a las cuatro islas y que forman parte de programas como pueden ser la promoción de la agricultura ecológica; la cartografía de la posidonia oceánica; la protección de las masas forestales; la información a los visitantes de los espacios que forman la Red Natura; frenar la degradación paisajística y medioambiental de las Islas; o el control de las especies invasoras en las zonas húmedas del archipiélago, entre otras acciones relacionadas con la protección del entorno. También se incluyen otros proyectos de I+D+I y relacionados con turismo y trabajo, como el de «Camareras de piso y salud». Recaudación La recaudación del Impuesto Turístico entre 2016 y 2022 asciende a 560,5 millones de euros, aunque el Govern calcula que al finalizar esta legislatura la cifra será como mínimo de 692 millones de euros, ya que se suma la previsión de recaudación de 2023, que supera los 130 millones. Entre 2020 y 2022 no hubo convocatoria de proyectos para beneficiarse del ITS debido a la pandemia, y la recaudación de 2022 (151,6 millones de euros) y 2021 (30,4 millones) se destinó íntegramente a cubrir gastos de la emergencia sanitaria y la reactivación post-covid. El apunte La compra de Sa Tanca, el proyecto ejecutado más caro La adquisición del edificio de Sa Tanca, en Sant Lluís, es con diferencia el proyecto más costoso de los que se han incluido en el reparto de la ecotasa en Menorca, con un importe de 1.650.000 euros, más del doble de lo que se pagó por la estación desnitrificadora en los depósitos de agua de Malbúger en Maó, por ejemplo. El Ayuntamiento lo adquirió por 2,1 millones de euros a la sociedad Coral Home y la aportación del ITS fue fundamental para la operación, que sin embargo, de momento no tiene un retorno para el municipio ya que la recuperación de este espacio, un centro comercial y de ocio fallido, llevará tiempo y mucho más dinero. Su inclusión en los proyectos que optan a beneficiarse de lo recaudado con el Impuesto Turístico se enmarcó en el ámbito de recuperación del paisaje urbano y desestacionalización, con su uso futuro para la programación de actividades fuera de temporada. La ayuda millonaria para la compra de Sa Tanca se aprobó en la convocatoria del Impuesto Turístico Sostenible de 2018 pero cinco años después aún no se han definido sus usos. «No es un proyecto de gobierno ni de una legislatura, sino que va más allá», declaró en su día la ahora exalcaldesa socialista Carol Marquès, y ciertamente, el recorrido de Sa Tanca no está todavía claro. Es un patrimonio público, 14.136 metros cuadrados, cuya gestión ahora hereda la nueva Corporación presidida por el PP, con Dolores Tronch en la alcaldía, y en la que el Ayuntamiento deberá recurrir a la ayuda del Consell y el Govern.