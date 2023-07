El próximo gobierno del Consell tendrá sobre la mesa la decisión de crear o no un servicio insular habitacional que incluya la oficina de asesoramiento de vivienda, el programa de alquiler ético y la red de pisos de emergencia que tenía previsto crear la consellera saliente y ahora diputada autonómica de Unidas Podemos, Cristina Gómez. La consellera en funciones de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local explica que durante los dos últimos mandatos las acciones relacionadas con la urgencia habitacional fueron proyectos piloto, bajo el paraguas de Bienestar Social, ya que el Consell no tiene las competencias en vivienda. Aún así «funcionamos bien», pero Intervención informó de que esa vía se había agotado y señaló la conveniencia de crear un servicio específico, como se hizo con el Centro de Baja Exigencia. Es un proceso largo, «el Centro de Baja Exigencia nos llevó una legislatura», explica, «porque se trata de crear algo estructural, dotarlo de personal fijo y requiere de informes presupuestarios». Gómez indica que las bases para poner en marcha el proyecto de red de pisos de emergencia, que diera respuesta a la demanda actual, «están, pero acabó la legislatura; mi opinión es que si quieren continuar lo primero será la creación de ese servicio de red habitacional que incluya los pisos de emergencia, creo que Intervención lo pedirá», concluye. La decisión corresponderá al futuro gobierno del Partido Popular y así se lo transmitirá Cristina Gómez a su sucesor o sucesora. En el nuevo organigrama, aún no constituido pero sí anunciado por el próximo presidente, Adolfo Vilafranca, no hay área de Vivienda, y Cooperación Local y Bienestar Social serían los departamentos de Simón Gornés y Carmen Reynés respectivamente.

Gómez tomó el problema de la vivienda como un asunto político prioritario y creó el programa de alquiler ético, la Oficina Insular d’Habitatge, y el Centro de Baja Exigencia para personas sin hogar que funcionará en Maó.