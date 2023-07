Los políticos suelen medir muy bien las palabras. Y más aún cuando se trata de intervenciones cruciales, como la de un discurso de investidura de una presidenta de Balears, donde se exponen las políticas centrales de los próximos cuatro años.

El discurso de Prohens también ha sido muy medido en búsqueda de un equilibrio territorial entre las cuatro islas que conforman la comunidad. Seis veces ha pronunciado la palabra Menorca. Otras seis Mallorca. Otras seis Eivissa. Y otras seis Formentera. Paridad total, que difícilmente es fruto del azar. Un equilibrio entre islas, que también se vio en la parte final de su parlamento, cuando dedicó un párrafo específico a cada una de las cuatro islas.

En las palabras de Prohens también se ha desprendido una defensa autonomista, lejos de los pensamientos de Vox, su socio de investidura. «Soy de las que no ha conocido otra cosa que esta autonomía, pero no se me ocurre mejor manera de enfrentándonos al futuro, que desde este modelo que tan bien conjuga la gestión de una realidad singular como la nuestra», e incluso ha hablado de «una España plural y diversa».

Las palabras más mencionadas

La palabra más pronunciada por parte de Prohens en su discurso de investidura ha sido «Illes», que le ha repetido hasta 48 veces, seguido de «Govern» (41), «sector» (33) y «ciutadans» (29). También ha sido muy repetida la palabra «canvi» (22) y «llibertat» (14). La sostenibilidad ha relucido cuatro veces, mientras que Vox lo ha mencionado tres. Prohens no ha titubeado a la hora de hablar de «violencia machista» y no ha utilizado en ningún momento el concepto de «violencia intrafamiliar», tan en boca en los pactos de gobierno que el PP ha firmado con Vox.

En el discurso de Prohens ha reconocido que existen «diferencias» con Vox, a la vez que ha destacado el esfuerzo que tanto el PP como el partido de Abascal han hecho para «dejarlas fuera y concentrándose en los que nos une», a la vez que promete defender el acuerdo firmado por ambos partidos. No han faltado algunos reproches a los partidos de izquierda, a la vez que ha reivindicado los valores de la derecha, cuya palabra, eso sí, no ha mencionado ni una sola vez, por las 4 de la izquierda. «Es hora que no nos dejemos enmarcar en el marco que la izquierda quiere para sus intereses, hay que defender con orgullo nuestras ideas» ha dicho.