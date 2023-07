La escuela infantil Es Pouet de Alaior informa finalmente que sí se ofrece el servicio de Escola d’estiu para este agosto, a pesar de la existencia de facturas pendientes de pago por parte del Ayuntamiento.

El 26 de mayo, el entonces concejal Cristóbal Marqués informaba que tramitaban con la UTE un pago extra pero tal como explica la circular enviada a las familias con fecha del 5 de julio, los pagos siguen pendientes.

La Escola d’estiu dependía del pago de dos facturas por parte del Consistorio alaiorenc, que aseguró que se pagarían en junio, según el escrito. También informa que los pagos siguen pendientes y que la UTE (unión temporal de empresas) que gestiona el servicio de verano –y el servicio de escoleta durante el pasado curso– está en una situación crítica y no pueden pagar a las educadoras.

Medidas

Las medidas tomadas por la UTE y las educadoras incluyen la «decisión de hacer la escuela de verano para no perjudicar a las familias que necesitan el servicio». No obstante, seguirán tomando medidas, que no detallan, y actuarán de manera que se garantice el equilibrio económico del servicio y la empresa, pero que las maestras dejen de ser las grandes perjudicadas.