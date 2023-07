Cincuentra años de profesión contemplan a Francisco Castells, homenajeado este viernes por este motivo. «Hemos mejorado porque tenemos muchos más medios como internet, y antes para poner un recurso tenías que ir a Palma o enviar a alguien para este fin», indicaba el veterano letrado. En la actualidad, sin ser el peor momento en ese medio siglo de abogacñí que ha vivido, sí sufre «el retraso en los juzgados, la administración no avanza». Castells defendió a los funcionarios de justicia, «los abogados no entendemos cómo no se les arreglan sus reivindicaciones si se les ha solucioniado a los letrados de justicia y a los jueces».