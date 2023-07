La entrevista que la expresidenta del Consell, Maite Salord concedió a este diario alertando del retroceso que puede experimentar la Isla tras los pactos entre PP y Vox, ha generado un alud de reacciones en redes sociales. Desde las alabanzas desde la izquierda soberanista hasta las reprimendas de personas vinculadas a Vox.

La más sonada, de estas últimas, fue del propio líder de Vox de Menorca y diputado autonómico, Francisco Cardona que colgó un mensaje en Facebook para responder a Salord cuando dijo que «si el conseller de Cultura quiere potenciar el menorquín lo animo a hacerlo y podamos ir a la Policía Nacional a declarar en menorquín». El dirigente de Vox, ante ello, afirmó que «declararás como quieras de lo cobrado del IME, no te preocupes», insinuando que Maite Salord debería declarar ante la Polícia por haber cobrado del IME, se entiende que ilegalmente.

La expresidenta, en su Facebook, ha negado la mayor: «Se me acusa de haber cobrado del IME, cosa rotundamente falsa: no he cobrado nunca ni un céntimo como miembro del IME».

Salord acaba el mensaje con un dardo al propio Cardona: «Me pensaba que un exsacerdote tenía más claro que decir mentidas es un pecado», a lo que ha añadido: «Yo lo que nunca he hecho es no trabajar y cobrar. No todo el mundo puede decir lo mismo».