El gobierno en minoría del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella obtendrá en el pleno el apoyo de los concejales del PSM en la oposición para aprobar la contratación de dos técnicos, un arquitecto y un abogado, para el área de Urbanismo con tal de agilizar el tiempo de concesión de las licencias.

No obstante, el grupo municipal que dirige Maria Jesús Bagur aclara que este programa temporal «no aumenta el personal ni refuerza el servicio» sino que se limita a mantener el personal que había hasta ahora. «Valoramos positivamente que el gobierno del PP adopte la misma medida del anterior equipo de gobierno, pero hay que pedirle que no engañe a la ciudadanía: con este programa no se refuerza ni aumenta en ningún caso la plantilla de personal técnico ni administrativo del servicio de Urbanismo». El PSM responde así a las declaraciones efectuadas días atrás por el concejal popular Joan Benejam.

Los nacionalistas recuerdan en un comunicado de prensa que el equipo de gobierno anterior, liderado por el PSM en coalición con PSOE y Podemos, ya optó por esta fórmula de contratación temporal para reforzar la plantilla fija del área de Urbanismo y dar respuesta así a la necesidad coyuntural de contar con más personal. «Solo se termina el anterior programa, que se inició en 2020, y empieza uno nuevo: el personal en el servicio será el mismo que hace dos meses», aclaran.

El Ayuntamiento de Ciutadella es el que más tarda de Menorca, según los datos del Colegio de Arquitectos, a la hora de conceder una licencia de obras.

El PSM también avanza su voto favorable en el pleno a esta iniciativa «a diferencia de lo que hizo el PP con los programas temporales que se aprobaron en los mandatos anteriores». Y concluyen: «Ante el mismo problema adoptamos la misma solución y se demuestra que la capacidad de gestión del PSM ha sido satisfactoria, en contra de la opinión que intentaba desacreditarla».