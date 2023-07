El nuevo grado de Ingeniería Informática de la extensión universitaria de la UIB en Alaior (Can Salort) ya no tiene alumnos en lista de espera. La tercera tanda de asignación de plazas vacantes a futuros estudiantes universitarios ha permitido colocar, en este u otros centros, a los once estudiantes que la semana pasada figuraban en la lista de espera de esta titulación, novedosa dentro de la oferta educativa insular.

En cuanto al grado de Enfermería, la lista de espera baja hasta las 425 personas, lo que supone un descenso de 130 respecto a la semana pasada. La nota de corte actual se sitúa en 11,006. Cabe recordar que el proceso de asignación de plazas universitarias cuenta con varias tandas más y se prolonga prácticamente hasta octubre. Enfermería, como todos los grados relacionados, está teniendo en los últimos cursos un muy alto nivel de demanda cada verano.