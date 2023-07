Adolfo Vilafranca Florit (Maó, 1978) lleva tres semanas como presidente del Consell. El popular está inmerso en un carrusel de reuniones para ponerse al día en peticiones, sugerencias y necesidades. Conoce bien la casa por su experiencia como director insular y conseller de la oposición. Por ello, está al corriente de los principales asuntos de la institución, pese a lo cual en muchos de ellos se muestra cauto y se remite a análisis, valoraciones o estudios todavía por realizar.

Sobre las elecciones generales, ¿gana quien gobierna?

-Gana el partido que gana, pero no siempre puede gobernar quien gana. El PP lo intentará.

¿Decepcionado?

-Sí, esperábamos un resultado mejor. Sin duda. Veníamos de un gobierno bastante deficiente. Pensábamos que la gente valoraría unas cosas y ha valorado otras. Algo no hemos hecho bien.

¿Qué?

-Puede ser un exceso de confianza del PP en campaña.

¿La izquierda se ha activado por miedo tras los pactos con Vox?

-Es probable.

¿Puede haber un pacto como el balear, sin ministros de Vox?

-Es una opción, depende de las exigencias de Vox. No del PP.

De vuelta al Consell, usted anunció su organigrama antes de pactar con Vox. Luego llegó el acuerdo desde Palma. ¿Tuvo la ocasión de decir no?

-Lo explicaría de forma distinta. Anunciamos que hablaríamos con todos para ver su predisposición. Así lo hicimos. A Susana Mora le pregunté si aceptaría abstenerse en mi investidura y al cabo de un día me dijo que no. A Josep Juaneda lo mismo, ni contestó. Y hablé con Vox, que está en el bloque que aspiraba a un cambio. Buscábamos un gobierno estable para gobernar de forma tranquila, sin negociar puntualmente cuestiones como los presupuestos o el modelo de carretera. Esto ha pasado por incorporar a Vox. El planteamiento estaba establecido desde el inicio.

¿No le incomoda la contradicción de que Vox no esté dentro del Govern y del Consell sí?

-Cada uno tiene sus necesidades y las intenta cubrir de la mejor manera posible. Las necesidades del Consell están cubiertas con la incorporación de Vox.

¿Presentar un organigrama sin Vox fue una precipitación?

-El 99 por ciento se mantiene.

¿Difiere un 1 por ciento?

-Maite de Medrano ha cogido unas competencias que no estaban previstas. Este es el cambio.

¿Violencia machista o violencia interfamiliar?

-Hay una violencia contra las mujeres. Esto concepto lo asumimos e intentaremos reducirla. Un director insular es juez especializado en la materia.

¿Existe una situación de emergencia climática ante la cual se deben adoptar medidas?

-El cambio climático es indudable. Están entre nuestras prioridades las medidas para mejorar el medio ambiente. El agua juega un papel clave y es uno de los temas que tratamos en la primera reunión con Marga Prohens.

¿Qué opina de que el candidato de Vox se mostrara partidario de suprimir la Agenda Urbana?

-Primero debe conocer qué es la Agenda Urbana para opinar con más criterio. La mantendremos. Son proyectos presentados por los ayuntamientos, una especie de PIC. Estudiaremos cada proyecto detenidamente, su financiación, estado, plan de usos... A veces se compran edificios sin tener un uso definido. Queremos actuar con calma y seny.

¿Qué edificios no se comprarían? ¿Correos?

-Este tema lo puso sobre la mesa el alcalde de Maó. Lo hablé con Maite de Medrano para que mirara cómo está el tema, si hay un contrato, un plan de usos. No compraremos nada sin saber para que emplearlo. Así con todo.

¿Cómo se ha encontrado la caja del Consell? ¿Le condiciona?

-La situación financiera es buena, no como en 2011. Se ha asumido mucho gasto corriente, pero el nivel de ejecución de las inversiones es muy bajo. El remanente de tesorería de 2022 para gastos generales supera los 30 millones, pero hay limitaciones para gastarlo.

Claro y prudente. Durante más de una hora, el presidente del Consell respondió a las preguntas formuladas por ‘Es Diari’ en una entrevista que se realizó en uno de los salones del hotel Cristine Bedfor ubicado en el centro de Maó. Foto: KATERINA PU

En relación a la aplicación de la Ley de Reserva de Biosfera, ¿Menorca está saturada?

-No nos negamos a aplicar medidas de limitación porque Menorca es un territorio limitado, con recursos finitos... Aunque hay que hacerlo desde un punto de vista técnico y objetivo, no por beneficio electoral intentando canalizar una sensación de saturación. Si hiciéramos limitaciones, sería con estudios técnicos valorando las infraestructuras existentes (carreteras, agua...). Si se concluye que no estamos saturados, haremos otras cosas, como invertir en infraestructuras.

¿Estos estudios pueden estar para la temporada que viene?

-Debemos ver si hay algo hecho. También hay que intentar distribuir los turistas entre otros meses del año que no son punta.

¿Con Prohens se abordó el compromiso de que el Consell pueda gestionar los 5 millones que indica la ley como dotación?

-No hay cinco millones. Hay 3,75 millones del Govern y la diferencia la pone el Consell. Y estos 3,75, la ley no establece que lleguen al Consell, hace referencia a inversiones para Menorca a través de inversiones territoriales y otros entes. Esto es muy importante. Coger la bandera de que el Consell es el gobierno de Menorca y luego aceptar esto es muy grave. Además, depende del Parlament para modificarla. Hemos perdido soberanía. Alegamos para que llegara el dinero al Consell. Es lo que pedimos. Tenemos el compromiso de la presidenta.

¿Se puede asignar el dinero al Consell sin modificar la ley, por decisión política del Govern?

-Exacto. Sería así.

¿Alguna idea concreta para cambiar la ley? ¿Algún organismo que se quiera suprimir?

-Si tiene que estudiar. Algún organismo ya está creado, como la oficina de emprendiduría, que no sabemos qué función tiene. Y está este órgano superior que lo controla todo, hay que ver qué gasto supone y su retorno. Si no es el esperado, se suprimirán.

¿Hasta que punto el PTI aprobado ya va a limitar a su gobierno?

-Prohibe, por ejemplo, el alquiler en suelo rústico. Define que las estructuras en las carreteras serán prioritariamente a nivel, en sentido contrario a lo que dicen los técnicos, que anteponen la seguridad. Hay que poner orden y sentido común. Tampoco se afronta con decisión el tema de los núcleos de hortales.

¿Se modificará el límite de 90 metros cuadrados para legalizar estos núcleos de hortales?

-Hay que tomar como referencia una media de la realidad, no una cifra que es muy inferior.

Los propietarios aseguran que los trámites son inviables.

-Una posible solución es que los ayuntamientos ayuden a redactar los planes especiales. Alguna solución debemos encontrar.

¿Se cambiará la zonificación del alquiler turístico?

-La idea es dejarlo en manos de los ayuntamientos, que conocen mejor la realidad de cada municipio. Ya veremos cómo.

¿Aplicará más mano dura?

-La misma. No ha cambiado la ley. Hay que poner los medios y planes de inspección necesarios.

¿Hasta ahora ha sido suficiente?

-Se puede hacer más. Lo que propició la situación actual del alquiler turístico y la vivienda fue la ley turística de Biel Barceló. que permitió alquilar cualquier inmueble. Se votó con Més y el PSOE. Luego vieron que les salió mal y pasaron a hacer lo contrario, a cerrarlo todo.

¿Habrá reunión con Meliá para permitir construir en las parcelas adyacentes de primera línea de Son Bou como pide el Ayuntamiento de Alaior?

-Lo tenemos sobre la mesa. Aquí el problema es la afectación sobre el paisaje, un aspecto sobre el cual hizo mucha incidencia el equipo de gobierno anterior.

¿No es un tema tabú dejar construir donde ahora no se puede?

-Si el beneficio es mayor que lo que se pierde, se puede estudiar.

El Consell hasta ahora se ha negado a afrontar conflictos concretos con el PTI. ¿Se hará?

-El PTI no debe servir para solucionar conflictos concretos. Pero si es la única solución posible, se estudiará. Lo que cuenta es que sea una solución positiva.

¿Y con el parque acuático? ¿Es evitable demoler?

-Lo que se debe evitar es pagar más indemnizaciones.

¿La entrada de Vox ha impedido reducir el gasto en organigrama como preveía y ha propiciado que la bajada sea mínima?

-¿Mínima? Dos directores insulares y 125.000 euros no lo es.

¿Esperaba poder hacer más?

-Ya es una reducción.

¿Habrá más vales de compra?

-En la pandemia tuvieron sentido. La última convocatoria fue electoralista, sin discriminar por renta ni uso. Es importante que estas ayudas lleguen a quien más lo necesita. No es adecuado.

Similar argumento usó para el bus gratis. ¿También fuera?

-Se tiene que estudiar. Se hizo con todos los informes de la casa en contra. También es electoralista. Puede mantenerse para determinados colectivos. Son más de 2 millones de esto y otros 2 de los vales de compra que se pueden dedicar a otras cosas.

¿Se estudiará en paralelo a los nuevos contratos de autobús?

-Los pliegos están muy retrasados, más de lo que pensábamos.

¿El Consell está colapsado por la burocracia?

-Ahora hay un problema de gestión por la estabilización de los funcionarios. Esto será así hasta diciembre.

¿La sensación de atasco no viene de antes?.

-Sí, pero es un problema de voluntad, de prioridades.

¿Hay demasiados funcionarios en el Consell?

-Gestiona muchas competencias. No todos están en la oficina. Los servicios de calidad se dan con personal. Hay que ver si la estructura es la adecuada a nuestras competencias.

¿Las rutas aéreas con comarketing se mantendrán?

-La idea es esta. Han funcionado bien para desestacionalizar. Hablaremos con Vueling para ver qué problemas tiene en la ruta con Londres.

¿Qué le parece que Eivissa reclame tener más representación en el Parlament?

-Esto se debe debatir en el Parlament. Menorca debe tener el peso que le toque.

