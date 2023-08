Las 19 trabajadoras de la escuela infantil Es Pouet de Alaior siguen sin cobrar las nóminas. A estas alturas, aún no han recibido parte del sueldo de junio que estaba pendiente de pagar, y este martes tampoco ingresaron la mensualidad de julio. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el servicio no dispone de fondos y el Ayuntamiento de Alaior, que aseguró dos semanas atrás que resolvería el embrollo en julio en declaraciones a «Es Diari», no ha movido ficha.

La situación, que las trabajadoras de Es Pouet (educadoras, limpiadoras y administrativas) denunciaron días atrás de «insostenible», se podría agravar en los próximos meses con la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años que tendrá efectos a partir del mes de septiembre en las escoletes de la red pública y de la complementaria. Así lo consideran desde la UTE que gestiona el servicio para la primera infancia en Es Pouet, que advierten que sin tener ahora fondos, se quedarán además sin ingresos. Asimismo, la UTE critica que han intentado contactar con Alcaldía para mantener reuniones y tratar la situación sin que este martes haya dado resultado. Este diario también ha intentado contactar con los representantes municipales y no ha obtenido respuesta. El apunte Pendientes de saber si el Consell paga más allá de las cuatro horas Una vez conocido que el Govern se limitará a pagar cuatro horas diarias y diez meses por curso en el primer ciclo de Educación Infantil, ahora resta por saber quién abonará el tiempo restante. El año pasado este asunto motivó mucha controversia e incertidumbre, y finalmente el Consell dio un paso adelante asumiendo esta partida. De momento la institución insular opta por no manifestarse al respecto.