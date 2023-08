El Partido Popular apoyó la moción presentada por el grupo Avançam en el último pleno municipal para reclamar al Parlament que reconsidere su decisión de no colgar la bandera Lgtbiq+ en la fachada del edificio de la Cámara balear. La propuesta de la coalición que forman Més per Menorca y Esquerra de Menorca contó con el voto afirmativo de los socialistas, como era previsible, y también con el voto favorable del equipo de gobierno popular, por lo que finalmente se aprobó por unanimidad. El PP evitó entrar al trapo del debate pese a las acusaciones del portavoz de Avançam, Victor Ferrer, de que han sido sus pactos «con la ultraderecha española y el fascismo más duro que hemos visto desde la democracia en nuestro país» los que han provocado decisiones como que la bandera Lgtbiq+ no colgara de la fachada del Parlament en junio, con motivo del Día del Orgullo, como se había hecho en años anteriores.

También el portavoz del PSOE, Antoni Mir, apuntó al PP al argumentar que la defensa de derechos sociales y del colectivo Lgtbi que ha costado años conseguir «no se pueden vender por un puñado de votos», y añadió que una bandera «no es algo menor, es un símbolo como muchos otros que se están eliminado alrededor del Estado español». La concejala del PP, Maria Antònia Pons, fue la encargada de defender la postura de su partido y aseguró que es «un ejemplo y una evidencia que este equipo de gobierno ha sido uno de los primeros en la lucha por visibilizar al colectivo Lgtbi y seguiremos trabajando por ello haya o no banderas». Los populares votaron a favor de «seguir visibilizando la lucha por la igualdad y los derechos humanos». Por otro lado, en el pleno de esta semana también se aprobó la determinación del calendario de fiestas locales del municipio para 2024, que se aprobó por unanimidad. Las fiestas locales del año próximo serán el 17 de enero, festividad de Sant Antoni, y el 13 de febrero, que será Martes de Carnaval o Darrer Dimarts. El apunte El boletín municipal incluirá propuestas de cada grupo político El Boletín de Información Municipal de Alaior incorporará propuestas de los grupos políticos que forman la Corporación a petición de la oposición. El pleno aprobó por unanimidad el primer punto de la moción que presentó el PSOE relativa al uso de los medios de comunicación que tiene el Ayuntamiento para informar a los ciudadanos de acciones y actividades en el municipio. El PPapoyó ese primer punto sobre el boletín municipal alegando que en el anterior mandato se ofreció a Junts per Lô la posibilidad de exponer propuestas en este medio escrito y la rechazó. Ahora el boletín incluirá espacio en el que podrán exponer ideas los tres grupos municipales. Sin embargo, los populares rechazaron otros tres puntos de la moción, relacionados con el uso de canales como las redes sociales. El alcalde José Luis Benejam explicó que los perfiles en las redes sociales son «absolutamente institucionales» y consideró que no tienen cabida en esos canales la información de partidos.